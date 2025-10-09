Sicurezza in città e Palestina in Consiglio comunale a Saronno
L'appuntamento è per lunedì 13 ottobre alle 21, in Sala Vanelli. La seduta come sempre può essere seguita anche in diretta online attraverso Civicam del Comune di Saronno o il canale Youtube
Si torna in Consiglio comunale a Saronno, con una serata dove saranno solo due i temi all’ordine del giorno, entrambi decisamente attuali. L’appuntamento è per lunedì 13 ottobre alle 21, in Sala Vanelli.
La sicurezza è al centro dell’interrogazione urgente presentata dal gruppo di Forza Italia e dal consigliere comunale indipendente Luca Amadio. Tema urgente e non rimandabile, secondo la formula usata dai firmatari: “Mozione urgente ai sensi dell’art. 69 del Regolamento del Consiglio comunale sul tema indifferibile della sicurezza”.
E’ trattato con una mozione anche il secondo tema, quello della Palestina, sottoscritta dai capigruppo dei gruppi di maggioranza Insieme per crescere, Partito Democratico e Tu@Saronno. La mozione chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina.
La seduta come sempre può essere seguita in presenza o in diretta online attraverso Civicam del Comune di Saronno o il canale Youtube.
