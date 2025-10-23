Solaro, pedone 60enne investito in via Roma

Paura questa mattina a Solaro per l’investimento di un pedone avvenuto in via Roma, all’altezza del civico 50. L’allarme è scattato alle 8.34 per un uomo di 60 anni travolto mentre si trovava a piedi lungo la carreggiata.

Sul posto è intervenuta in codice giallo un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno. L’uomo, cosciente al momento dei soccorsi, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in ospedale a Saronno, in codice giallo. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Rho.