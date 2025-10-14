Successo a Varese per il Meccanismo di Antikythera: la mostra apre anche nei weekend
L'interesse di visitatori e prenotazioni convince la Camera di Commercio a prolungare gli orari di apertura. L'esposizione sul primo calcolatore astronomico della storia ora accessibile tutti i giorni fino a fine mese
Il Meccanismo di Antikythera sta conquistando il pubblico varesino.
L’iinteresse per l’esposizione ospitata nella sala immersiva della Camera di Commercio ha spinto gli organizzatori a rivedere i piani e ora la mostra dedicata al primo calcolatore astronomico della storia resterà aperta tutti i giorni, compresi i weekend, fino alla sua conclusione prevista per fine ottobre.
Una decisione che dimostra l’interesse suscitato da questa straordinaria testimonianza dell’ingegno greco antico, arrivata a Varese in un momento particolare. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, l’esposizione crea infatti un ponte ideale tra i Giochi dell’antica Grecia e quelli moderni che tra pochi mesi animeranno il Nord Italia.
La mostra, inaugurata con la partecipazione di autorità greche e italiane, presenta al pubblico la ricostruzione di uno dei più straordinari reperti archeologici mai rinvenuti nei fondali del mar Egeo. Si tratta di un complesso congegno realizzato oltre duemila anni fa, capace di prevedere le eclissi solari e di calcolare con precisione le date di inizio dei Giochi Olimpici e di altre importanti competizioni sportive dell’antica Grecia. Attraverso un sofisticato sistema di ruote dentate, il meccanismo testimonia l’altissimo livello di conoscenza scientifica, matematica e meccanica raggiunto dagli antichi greci. L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra l’Istituto Ellenico di Cultura, Confesercenti Lombardia, il Comune di Varese e il Comune di Bodio Lomnago, quest’ultimo gemellato con la città greca di OraioKasto.
La mostra si rivolge soprattutto alle scuole e alle famiglie, con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni le radici culturali che uniscono Italia e Grecia. Dopo la tappa varesina, il Meccanismo di Antikythera proseguirà il suo percorso itinerante toccando Bodio Lomnago, la Regione Lombardia e Milano, con l’ambizione di diventare una “cassa di risonanza” per un messaggio di unità culturale tra popoli.
La mostra è visitabile presso la sala immersiva della Camera di Commercio di Varese, ora aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, fino a fine ottobre.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.