Successo a Varese per il Meccanismo di Antikythera: la mostra apre anche nei weekend

Il Meccanismo di Antikythera sta conquistando il pubblico varesino.

L’iinteresse per l’esposizione ospitata nella sala immersiva della Camera di Commercio ha spinto gli organizzatori a rivedere i piani e ora la mostra dedicata al primo calcolatore astronomico della storia resterà aperta tutti i giorni, compresi i weekend, fino alla sua conclusione prevista per fine ottobre.

Una decisione che dimostra l’interesse suscitato da questa straordinaria testimonianza dell’ingegno greco antico, arrivata a Varese in un momento particolare. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, l’esposizione crea infatti un ponte ideale tra i Giochi dell’antica Grecia e quelli moderni che tra pochi mesi animeranno il Nord Italia.

La mostra, inaugurata con la partecipazione di autorità greche e italiane, presenta al pubblico la ricostruzione di uno dei più straordinari reperti archeologici mai rinvenuti nei fondali del mar Egeo. Si tratta di un complesso congegno realizzato oltre duemila anni fa, capace di prevedere le eclissi solari e di calcolare con precisione le date di inizio dei Giochi Olimpici e di altre importanti competizioni sportive dell’antica Grecia. Attraverso un sofisticato sistema di ruote dentate, il meccanismo testimonia l’altissimo livello di conoscenza scientifica, matematica e meccanica raggiunto dagli antichi greci. L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra l’Istituto Ellenico di Cultura, Confesercenti Lombardia, il Comune di Varese e il Comune di Bodio Lomnago, quest’ultimo gemellato con la città greca di OraioKasto.

La mostra si rivolge soprattutto alle scuole e alle famiglie, con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni le radici culturali che uniscono Italia e Grecia. Dopo la tappa varesina, il Meccanismo di Antikythera proseguirà il suo percorso itinerante toccando Bodio Lomnago, la Regione Lombardia e Milano, con l’ambizione di diventare una “cassa di risonanza” per un messaggio di unità culturale tra popoli.

La mostra è visitabile presso la sala immersiva della Camera di Commercio di Varese, ora aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, fino a fine ottobre.