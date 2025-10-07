Sul tentato omicidio di Luino Forza Italia giovani lancia un appello alla responsabilità
Così Lorenzo Vigo: “Servono collaborazione e soluzioni, non polemiche: occorre costruire un fronte comune capace di proporre risposte concrete ai problemi reali del territorio"
«Dopo i gravi fatti accaduti sul lungolago di Luino nella notte tra sabato e domenica, Lorenzo Vigo, consigliere comunale a Cassano Valcuvia, membro del programma Young Elected People del Comitato delle Regioni Europee e responsabile organizzazione di Forza Italia giovani, lancia un appello alla responsabilità condivisa.»
«Come amministratore locale – ma, soprattutto, come cittadino – sento il dovere di intervenire, afferma Vigo.»
Il rappresentante di Forza Italia giovani sottolinea che la questione sicurezza non può essere gestita esclusivamente a livello comunale, ma richiede una collaborazione a più livelli.
«Siamo consapevoli che il Comune, da solo, non possa farcela – spiega – ma è suo dovere aprire un dialogo costruttivo con Prefettura, Questura e Regione, per ottenere soluzioni reali da applicare sul nostro territorio. Purtroppo, non si tratta più di un episodio isolato, e non è accettabile che la libertà dei cittadini sia limitata dal comportamento di pochi.»
L’appello è chiaro: niente polemiche, ma collaborazione.
«Non è il momento di puntare il dito, non serve e non aiuta – dichiara Vigo – è il momento di lavorare insieme: istituzioni, forze dell’ordine, amministrazione e cittadini. Solo così possiamo affrontare un problema reale e portare soluzioni e proposte concrete. Questo è il momento di unire le forze, -conclude Vigo – in accordo con il segretario cittadino Piero Carletti, per costruire un fronte comune capace di proporre risposte concrete ai problemi reali del territorio.»
