Sulla A8 chiusa per una notte l’uscita dello svincolo di Origgio Ovest

La misura dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre per la sostituzione delle barriere di sicurezza

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, sulla stessa A8, o allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.

Pubblicato il 10 Ottobre 2025
