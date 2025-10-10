Sulla A8 chiusa per una notte l’uscita dello svincolo di Origgio Ovest
La misura dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre per la sostituzione delle barriere di sicurezza
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, sulla stessa A8, o allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.