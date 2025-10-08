Varese News

“Sulla strada di Eddy”, a Comabbio le foto che raccontano la transumanza

I 40 scatti del fotografo Mario Baratelli si potranno visitare in Sala Lucio Fontana a Comabbio dall’11 al 19 ottobre

Un viaggio in 40 immagini d’arte sulla transumanza e su una professione, quella del pastore di un gregge, che ha le sue radici nel passato remoto e continua a sfidare la modernità. Sabato 11 ottobre alle 17:30 in Sala Lucio Fontana a Comabbio si inaugura Sulla strada di Eddy, la mostra fotografica di Mario Baratelli che racconta un lavoro antico e ancora legato saldamente alla natura.

Durante l’inaugurazione della mostra, verrà proiettato anche un docuvideo sulla transumanza con le riprese realizzate da Walter Capelli.

Un viaggio alla scoperta del rito antico della transumanza

Una narrazione suggestiva, quella che Mario Baratelli racconta per immagini, dopo aver seguito da vicino Eddy e il suo gregge che, da anni, attraversano le nostre terre nel rito antico della transumanza. Immagini in bianco e nero, che esaltano i mille colori di una professione legata alla natura, al trascorrere delle stagioni e del tempo. Un lavoro scandito a ritmi sconosciuti alla società moderna, ma che ancora oggi resiste e continua a suscitare emozioni.

Info e orari

Le fotografie di Mario Baratelli si potranno visitare dall’11 al 19 ottobre (orari: sabato e domenica 10:00/12:30 – 16:00/18:30). Il racconto fotografico è impreziosito da sei fotografie artistiche stampate su lastre di metallo, che rendono ancor più evocativo e immaginifico il mondo della pastorizia.

L’esposizione è promossa dall’associazione Il Borgo di Lucio Fontana con il patrocinio del Comune di Comabbio. Per informazioni è possibile scrivere a ilborgodiluciofontana@gmail.com

