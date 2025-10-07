Varese News

Svolta nel caso di Formentera: l’autopsia esclude la morte violenta, rimesso in libertà il compagno di Busto Arsizio

Dopo l'autopsia il compagno 51enne della donna fermato domenica, è stato rimesso in libertà dopo l'interrogatorio davanti al magistrato

Luisa Asteggiano non è stata uccisa. Trapela una verità completamente diversa rispetto alle prime ipotesi di omicidio trapelate da Formentera, dove era stato trovato il corpo della donna, un’italiana di Bra di 44 anni.

Nelle fasi successive al ritrovamento era stato messo in stato di detenzione il compagno, 51 anni, originario di Busto Arsizio con gravissime ipotesi accusatorie. Oggi, però, dalle autorità spagnole trapela una dinamica molto diversa: Asteggiano non sarebbe deceduta per un evento violento.

“Dopo la realizzazione dell’autopsia, è stato chiarito che laf morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere, in attesa di altri risultati di analisi sollecitati per determinare le cause della morte”, assicura la Guardia Civil delle Baleari in una nota.

Il compagno 51enne della donna fermato domenica, è stato rimesso in libertà subito dopo l’interrogatorio di questa mattina davanti al magistrato.

Una dinamica, quella iniziale, che non aveva convinto anche molti amici bustocchi dell’uomo: “Sebbene lontano dall’Italia da parecchi anni, ha diversi amici che risiedono a Busto Arsizio e che, affranti per la morte di Luisa Asteggiano hanno anche loro appreso la notizia delle prime evidenze autoptiche sul corpo della vittima che escludono come causa del decesso una morte violenta. «Scrivo in nome delle tante persone che conoscono Ivan e che sono certe della sua totale estraneità ai fatti», spiega a Varesenews un’amica del connazionale fermato.

Pubblicato il 07 Ottobre 2025
