Time to Move, 450 studenti varesini alla scoperta del lavoro all’estero

Quattrocentocinquanta studenti degli istituti professionali e dei centri di formazione professionale varesini hanno partecipato questa mattina, 28 ottobre, a “Time to Move“, la giornata di orientamento dedicata alle opportunità di lavoro, studio e formazione all’estero organizzata dall’InformaGiovani del Comune di Varese.

«L’idea è che i ragazzi possano conoscere la grande richiesta di professioni che c’è all’estero – ha spiegato Rossella Dimaggio, assessora all’Istruzione del Comune di Varese – Sto parlando anche di professioni che hanno a che fare con l’intrattenimento, con la moda, fotografi, organizzatori di eventi, spettacolo e quant’altro. Il nostro obiettivo è che loro possano fare un’esperienza all’estero e poi possano, anzi debbano, tornare in Italia col loro talento, con la loro formazione, perché noi ne abbiamo un gran bisogno».

L’evento ha visto la partecipazione di studenti provenienti da diversi istituti professionali varesini: «Tra loro ci sono aspiranti estetisti, cuochi, fiorai, fotografi e studenti di attività artistiche» spiega Dimaggio. Dieci stand hanno accolto i ragazzi, offrendo informazioni su diverse possibilità: dal lavoro alla pari all’animazione turistica, dai campi di lavoro in Romania alle opportunità di studio all’estero, fino al volontariato attraverso il CSV e il Corpo Europeo di Solidarietà.

Particolare rilievo hanno avuto gli stand di EURES ed Eurodesk, agenzie provinciali e regionali che fanno riferimento all’Unione Europea. «Moltissime di queste opportunità sono a costo zero, grazie all’Unione Europea – ha sottolineato l’assessora Di Maggio – È una realtà poco conosciuta, e anche negli stand di oggi si stanno rendendo conto che bisogna parlarne, perché effettivamente molti non le conoscono».

da sinistra: Paola Favaletto, Rossella Dimaggio, Maria Luisa Troncia

Se tradizionalmente i giovani guardano ai paesi anglosassoni, l’evento ha voluto ampliare gli orizzonti anche verso altre destinazioni. «Noi guardiamo anche molto l’Austria e la Francia – ha spiegato Di Maggio – Ultimamente sta venendo fuori l’interesse per i paesi dell’Est, in modo particolare la Bulgaria, perché è un paese dove si fanno molti scambi giovanili. E gli scambi culturali e artistici rappresentano infatti un’opportunità importante per i ragazzi di arricchire il proprio curriculum attraverso esperienze brevi ma intense».

«È importante che i ragazzi sappiano che ci sono veramente possibilità di esperienze formative anche di breve periodo che possano metterli nella condizione di imparare meglio le lingue, di conoscere nuove culture, di approcciarsi a mondi diversi – ha aggiunto l’assessora – In questo modo avranno la possibilità di mettere a fuoco un curriculum interessante. Addirittura in alcuni stand possono presentare anche loro curriculum».

Una realtà che non è limitata a queste giornate specifiche: Maria Luisa Troncia, responsabile dell’InformaGiovani, ha ricordato che il servizio comunale offre supporto quotidiano e gratuito ai giovani varesini, che possono rivolgersi ai loro spazi non solo per avere un angolo di studio comune tranquillo e gratuito, ma possono informarsi sull’idoneità del loro percorso scolastico o il loro futuro lavorativo.

«Questo è un luogo aperto a tutti i giovani, ragazzi e ragazze, gratuitamente, dove ci sono delle professioniste in grado di creare una rete rispetto alle loro necessità – ha sottolineato l’assessora Dimaggio, parlando il lavoro dello staf, in particolare dell’orientatrice Paola Favaletto – Spesso a quell’età c’è un momento di chiusura, di buio. Chi viene qua può dire: “guarda che forse in questo momento il tuo percorso può essere un altro, ed hai una via di uscita”, il che è veramente a volte una salvezza».

Time to Move rappresenta una sorta di anteprima e di focus rispetto al più ampio Salone dell’Orientamento, che è previsto per il 12 dicembre prossimo.