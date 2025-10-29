Un mercoledì da leonesse a Radio Materia tra empowerment femminile e giovani generazioni
Alessandra Baldissera sarà ospite di Soci All Time (16,30) per parlarci di EmpowerHer mentre la 23enne Arianna Bonazzi (18,00) ci racconterà il suo nuovo podcast Noise, giovani che fanno rumore
La parità di genere e il mondo dei giovani sono i protagonisti del mercoledì in diretta di Radio Materia. Con noi avremo Alessandra Baldissera di Empowerher a Soci All Time (16,30) e Arianna Bonazzi a Chi l’avrebbe mai detto (18,00).
Soci All Time
Nello spazio quotidiano dedicato alle associazioni del territorio, realizzato in collaborazione CSV Insubria, avremo come ospite Alessandra Baldissera che ci racconterà i quattro pilastri di EmpowerHer: sostenere concretamente la parità di genere, creare un impatto sociale misurabile e duraturo, romuovere una cultura d’impresa etica e inclusiva, costruire un futuro dove ogni donna possa sentirsi libera, competente e protagonista.
Chi l’avrebbe mai detto
Arianna Bonazzi, 23 anni, sarà una delle nuove voci di Radio Materia. Venerdì, infatti, uscirà la prima puntata di Noise (qui trovate info su instagram), in anteprima sulla nostra radio (appuntamento alle 20), e poi su tutte le piattaforme di streaming audio. Arianna ci racconterà della sua esperienza in una radio per la comunità sudamericana a Manchester, del suo anno in Cile e dei contenuti del suo podcast di interviste dedicato proprio alle realtà giovani dai 15 ai 35 anni.
Come contattarci
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICATE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE
Soci All Time
Chi l’avrebbe mai detto
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.