Un mercoledì da leonesse a Radio Materia tra empowerment femminile e giovani generazioni

La parità di genere e il mondo dei giovani sono i protagonisti del mercoledì in diretta di Radio Materia. Con noi avremo Alessandra Baldissera di Empowerher a Soci All Time (16,30) e Arianna Bonazzi a Chi l’avrebbe mai detto (18,00).

Soci All Time

Nello spazio quotidiano dedicato alle associazioni del territorio, realizzato in collaborazione CSV Insubria, avremo come ospite Alessandra Baldissera che ci racconterà i quattro pilastri di EmpowerHer: sostenere concretamente la parità di genere, creare un impatto sociale misurabile e duraturo, romuovere una cultura d’impresa etica e inclusiva, costruire un futuro dove ogni donna possa sentirsi libera, competente e protagonista.

Chi l’avrebbe mai detto

Arianna Bonazzi, 23 anni, sarà una delle nuove voci di Radio Materia. Venerdì, infatti, uscirà la prima puntata di Noise (qui trovate info su instagram), in anteprima sulla nostra radio (appuntamento alle 20), e poi su tutte le piattaforme di streaming audio. Arianna ci racconterà della sua esperienza in una radio per la comunità sudamericana a Manchester, del suo anno in Cile e dei contenuti del suo podcast di interviste dedicato proprio alle realtà giovani dai 15 ai 35 anni.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICATE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE

Soci All Time

Chi l’avrebbe mai detto