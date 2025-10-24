Varese News

Un sabato mattina a Samarate per pulire il bosco dai rifiuti

A causa della vicinanza dell’aeroporto di Malpensa e delle zone di logistica, la zona verde si sta riducendo sempre di più, rischiando di arrivare al punto di scomparire

Un euro per salvare i nostri boschi è un’associazione nata nel 2021, partita ponendosi l’obiettivo di difendere un terreno con due alberi di noci che stavano per essere tagliati dal proprietario perché improduttivi. Da quel momento è nata la “sfida” di raccogliere fondi al fine di comprare dove e quando possibile terreni, boschi, prati, togliendoli da situazioni di speculazioni intensive, cementizie e disboscamento intensivo:  “La nostra missione è coinvolgere attivamente la comunità nella lotta contro la deforestazione e sensibilizzare sulle pratiche sostenibili per la protezione dell’ambiente”.

Recentemente è stato donato all’associazione, che opera anche a Varese e Provincia, un bosco nella zona di Samarate, luogo dove, a causa della vicinanza dell’aeroporto di Malpensa e delle zone di logistica, i boschi e prati si stanno riducendo sempre di più, rischiando di arrivare al punto di scomparire.

Dopo un attento sopralluogo, è stata sottolineata la presenza di numerosi rifiuti. Per questo motivo, in collaborazione con Plastic Free, associazione che si batte per la salvaguardia del pianeta che opera sia a livello Nazionale che internazionale, nella giornata di domani, sabato 25 ottobre, è stata organizzata una mattinata di pulizia della zona, aperta a tutti.

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
