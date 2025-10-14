Un weekend di musica, arte e solidarietà con il coro orchestra Amadeus a Gallarate e Gola Minore

Venerdì 17 ottobre presso il Teatro Condominio di Gallarate alle ore 20.30, Amadeus sarà in scena con l’opera il

Barbiere di Siviglia, in collaborazione con il gruppo industriale Fiamma, il Comune di Gallarate, le associazioni Il Seme e Officina 025 e numerosi istituti scolastici locali.

L’evento sarà sia un’occasione formativa e didattica per le scuole del territorio sia un evento di arte e solidarietà per l’intera comunità, finalizzato alla raccolta di fondi per due associazioni del territorio impegnate nella solidarietà sociale.

L’associazione Ensemble Amadeus nell’ambito del progetto “Ragazzi all’Opera” e grazie al sostegno di Fiamma Spa e con il patrocinio del Comune di Gallarate, darà infatti a oltre 550 studenti delle scuole medie di Gallarate la

possibilità di assistere gratuitamente a una rappresentazione mattutina dell’opera appositamente studiata per un

pubblico di giovani. L’intento è poter offrire ai ragazzi un approccio all’educazione musicale che si focalizzi

maggiormente sul piacere di un ascolto emotivo e consapevole, avvicinandoli al meraviglioso mondo della lirica

italiana, dichiarato patrimonio immateriale dell’Unesco nel 2023.

In serata è invece in programma l’esecuzione integrale dell’opera in forma scenica aperta a tutta la cittadinanza. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a due associazioni di volontariato – Il Seme e Officina 025 – entrambe impegnate in importanti progetti di inclusione e sostegno per ragazzi con disabilità e autismo.

L’occasione è anche un momento per l’azienda Fiamma per ricordare i suoi 80 anni di attività (1945-2025) che l’hanno portata a diventare un gruppo industriale leader a livello internazionale, mantenendo sempre le sue radici ben piantate sul territorio locale.

Il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus saranno inoltre impegnati anche sabato 18 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore in un concerto dal titolo “Lo Splendore del Dono” ispirato alla grande musica barocca che ha raccontato la vita di Cristo. Il Concerto è inserito nel progetto “30 giorni per donare” sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus per sensibilizzare sul tema della filantropia ai nostri giorni.

L’ingresso a entrambi gli eventi è libero fino a esaurimento posti con proposta di donazione liberale, ma è consigliata la prenotazione per il posto a sedere su www.ensembleamadeus.org.