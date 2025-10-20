Una domenica alla Festa della zucca di Gavirate tra profumi, curiosità e spensieratezza

Tra incensi, zucche di Halloween e risotti in preparazione, la festa della zucca di Gavirate ha riportato sul lago la voglia di stare insieme in una festa semplice, ma piena di calore e di colore.

Arrivato sul lungolago di Gavirate a festa iniziata, l’aria sapeva di candele profumate, oli essenziali, incensi mentre i primi profumi della cucina si mescolano a quelli del lago. Famiglie con bambini, coppie con il cane, curiosi, si aggirano tra i banchi che raccontano una storia di mani che lavorano e di passioni che resistono.

In un angolo, un banchetto con delle stufe porta incenso ha catturato la mia attenzione, la cura nella ricostruzione e il profumo di incenso hanno attirato molte persone incuriosite e pronte ad acquistare.

Particolari anche il banchetto con le zucche dipinte e quello a tema Halloween. Poco più in là, altri espositori con miele, torte fatte in casa, oggetti di legno e collane fatte a mano.

Verso l’ora di pranzo, la coda per mangiare cominciava ad allungarsi, il profumo di zucca cotta e formaggio si spandeva nell’aria e le pentole fumanti attiravano le persone che in fila ridevano, chiacchieravano, compravano dolci o semplicemente si godevano la giornata in riva al lago.

Anche lo spazio per i bambini, con laboratori creativi, arrampicate sugli alberi, ponti tibetani e giochi di una volta con i “riciclattoli” – un’idea che insegna ai bambini a non buttare, ma creare con il riuso un nuovo gioco – è stato particolarmente preso d’assalto, segnale che nelle piccole cose si può ritrovare il piacere di stare insieme.

Prima di andare via un ultimo sguardo al lago che, con la sua atmosfera suggestiva, ha trasformato una festa semplice in una capace di ricordare a tutti che la comunità si costruisce così: un sorriso alla volta, magari davanti a una fetta di torta di zucca.