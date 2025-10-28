Uyba Volley, Giuseppe Pirola lascia la presidenza: al suo posto Andrea Saini

La UYBA Volley di Busto Arsizio, la principale società sportiva femminile della nostra provincia, ha un nuovo presidente. Dopo un decennio, Giuseppe Pirola ha lasciato l’incarico di numero uno del club biancorosso: il suo posto è stato rilevato da Andrea Saini, già socio della Uyba e amministratore delegato di Laica Spa, azienda dolciaria di Arona che in questa stagione è co-sponsor (l’abbinamento principale è con Eurotek).

«Una scelta nel segno della contunuità – spiega lo stesso Pirola nel comunicato ufficiale – Con Andrea abbiamo condiviso un lungo percorso, affrontando insieme momenti entusiasmanti e anche fasi complesse, sempre con la volontà di far crescere la UYBA e valorizzare il territorio». Pirola, che era entrato nel volley con il suo marchio Unendo e poi aveva rilevato il club dalla famiglia Forte, rimarrà comunque consigliere della LegaVolleyFemminile.

«È giunto il momento di fare una svolta, di lasciare spazio a chi in questi anni ha sostenuto con forza e convinzione il progetto – prosegue Pirola – Sono certo che Andrea, con la sua visione e il suo equilibrio, saprà guidare la società verso nuovi traguardi».

Saini ringrazia a sua volta il predecessore nel presentarsi ai tifosi: «Assumere la presidenza è un onore e una grande responsabilità: la UYBA è un simbolo di eccellenza sportiva e di valori condivisi, e continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione per far crescere il club dentro e fuori dal campo. Ringrazio Giuseppe per la fiducia e per tutto ciò che ha costruito: da lui ereditiamo una società solida e rispettata. Il nostro obiettivo sarà quello di proseguire su questa strada, consolidando i rapporti con sponsor, istituzioni e territorio, e guardando al futuro con entusiasmo».

Con l’avvicendamento al vertice, il club bustocco (uno scudetto, tre coppe CEV, una Coppa Italia e una Supercoppa in bacheca) ha ridefinito l’intero assetto dirigenziale. Il nuovo CdA sarà composto, oltre che da Saini, da Roberto Simonini e Amedeo Fontana che sono rispettivamente sponsor della prima squadra (marchio Eurotek) e del settore giovanile (marchio Co-Bit Conglomerati Bituminosi). La carica di amministratore delegato viene affidata a Claire Dutra, che fino a ora ricopriva l’incarico di responsabile di amministrazione, finanza e controllo. All’avvocato Simone Facchinetti sono delegati i rapporti istituzionali oltre che le questioni legali. Infine, resta al suo posto Mattia Moro che è il direttore generale del club: «La continuità è la nostra forza: con Andrea Saini e un team coeso e motivato, potremo dare ulteriore impulso al progetto».