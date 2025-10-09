Varese, riscaldamenti accesi anche prima del 15 ottobre: solo in caso di maltempo
I cittadini possono riscaldare le abitazioni fuori dal periodo ordinario senza bisogno di autorizzazioni comunali, ma restano vincolati a 7 ore giornaliere tra le 5 e le 23
Con l’arrivo dei primi freddi, anche a Varese è possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestico, ma solo in presenza di condizioni meteo particolarmente avverse e per un tempo limitato. Lo prevede la normativa regionale, che consente deroghe al periodo ordinario di accensione, fissato dal 15 ottobre al 15 aprile.
Attivazione “in deroga” fino a 7 ore al giorno
Nel dettaglio, è possibile accendere gli impianti termici anche al di fuori del periodo standard, ma solo se le condizioni meteorologiche lo giustificano. In questi casi, il riscaldamento può restare acceso al massimo per 7 ore al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 5:00 e le 23:00.
Si tratta di una misura automatica: non è necessario alcun provvedimento del Sindaco per autorizzare l’accensione, poiché l’attivazione in deroga è già prevista dalle disposizioni regionali.
Un margine di flessibilità per affrontare i primi freddi
Questo tipo di deroga consente ai cittadini di fronteggiare giornate particolarmente fredde prima del via ufficiale della stagione termica, ma mantenendo comunque dei limiti precisi per evitare sprechi energetici e rispettare le normative in materia ambientale.
