Varese News

Varese Laghi

Varese, riscaldamenti accesi anche prima del 15 ottobre: solo in caso di maltempo

I cittadini possono riscaldare le abitazioni fuori dal periodo ordinario senza bisogno di autorizzazioni comunali, ma restano vincolati a 7 ore giornaliere tra le 5 e le 23

caloriferi riscaldamento

Con l’arrivo dei primi freddi, anche a Varese è possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestico, ma solo in presenza di condizioni meteo particolarmente avverse e per un tempo limitato. Lo prevede la normativa regionale, che consente deroghe al periodo ordinario di accensione, fissato dal 15 ottobre al 15 aprile.

Attivazione “in deroga” fino a 7 ore al giorno

Nel dettaglio, è possibile accendere gli impianti termici anche al di fuori del periodo standard, ma solo se le condizioni meteorologiche lo giustificano. In questi casi, il riscaldamento può restare acceso al massimo per 7 ore al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 5:00 e le 23:00.

Si tratta di una misura automatica: non è necessario alcun provvedimento del Sindaco per autorizzare l’accensione, poiché l’attivazione in deroga è già prevista dalle disposizioni regionali.

Un margine di flessibilità per affrontare i primi freddi

Questo tipo di deroga consente ai cittadini di fronteggiare giornate particolarmente fredde prima del via ufficiale della stagione termica, ma mantenendo comunque dei limiti precisi per evitare sprechi energetici e rispettare le normative in materia ambientale.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.