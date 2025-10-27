Veleggiata e brunch in riva al lago di Varese con la Lega Navale Italiana
Una giornata di solidarietà, sole e vento buono per sostenere l’educazione alla prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo con l'associaizone Amico Fragile
Una splendida giornata di sole, un lago accogliente e una partecipazione straordinaria: così si è svolta, sabato 25 ottobre, la “Veleggiata e Brunch in riva al lago”, evento solidale promosso dalla Lega Navale Italiana Sezione di Varese a sostegno dell’associazione Amico Fragile.
L’iniziativa, che univa sport, convivialità e solidarietà, ha richiamato sul lago di Varese un pubblico numeroso e partecipe: famiglie, istituzioni, realtà associative e rappresentanti del mondo economico e culturale hanno risposto con entusiasmo, dimostrando come la Varese più attenta e sensibile sappia unirsi per costruire comunità.
Tra una veleggiata guidata dagli istruttori LNI e un brunch in un’atmosfera bucolica e rilassata, la giornata si è trasformata in un’occasione autentica di incontro, dialogo e costruzione di nuove reti solidali. Il risultato? Una raccolta fondi significativa, che permetterà di finanziare i laboratori e le conferenze di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole medie del territorio anche per il nuovo anno scolastico.
«Abbiamo vissuto una giornata che ha messo insieme il meglio di Varese: il senso civico, la voglia di stare insieme e l’impegno per i giovani – ha commentato Pierluigi Maurizi della Sezione LNI di Varese – Chi c’era ha potuto toccare con mano quanto il nostro territorio sia capace di fare rete intorno a valori condivisi: rispetto, educazione e solidarietà».
Il successo della “Veleggiata e Brunch in riva al lago” conferma quanto il mare (anche lontano) possa essere una scuola di vita e un ponte tra le persone.
Un vento favorevole che ha soffiato non solo sulle vele, ma anche sulla speranza di un futuro in cui nessun ragazzo si senta solo davanti al bullismo.
