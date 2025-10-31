Venegono Superiore entra in AGESP Ambiente: “Una scelta per il futuro sostenibile del territorio”

Il Comune di Venegono Superiore è ufficialmente entrato nella compagine societaria di AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l., acquisendo una quota dello 0,016%.

L’annuncio è stato dato in occasione dell’assemblea dei soci che si è svolta questa mattina a Busto Arsizio. «L’ingresso di Venegono Superiore si inserisce in una visione più ampia, che punta a fare di AGESP Ambiente per il Territorio un punto di riferimento per l’economia circolare e la riduzione dell’impatto ambientale, attraverso una governance partecipata e modelli operativi innovativi», hanno spiegato i vertici di AGESP.

«Questa adesione rappresenta il nostro impegno concreto verso politiche ambientali moderne e sostenibili — ha detto il sindaco di Venegono Superiore Walter Fabiano Lorenzin – Entriamo a far parte di un progetto che guarda al futuro dei servizi ambientali con una visione integrata e di qualità».

Anche il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, ha sottolineato l’importanza dell’operazione: «È un segnale concreto che il nostro territorio sa fare squadra. La governance che si sta costruendo è competente e orientata alla crescita condivisa».

La formalizzazione dell’operazione è avvenuta dopo un percorso avviato oltre un anno e mezzo che ha portato il 28 ottobre alla firma del contratto.

«Questo mese di ottobre ha rappresentato un momento chiave — ha spiegato Gianfranco Carraro, direttore generale — Si rafforza un modello di collaborazione tra enti locali che guarda alla crescita sostenibile come fondamento dell’azione di AGESP Ambiente».

Durante l’assemblea dei soci sono stati anche nominati i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della società: Francesco G. Iadonisi, presidente; Mario A. Aspesi, consigliere e Alessandra Crispino, consigliere.

«Con le nomine di oggi si completa un primo importante step dell’ambizioso piano di sviluppo di AGESP Ambiente – ha detto Francesco Iadonisi – L’allargamento della base societaria conferma la volontà di costruire un sistema territoriale coeso, capace di garantire servizi sempre più qualificati e orientati alla sostenibilità ambientale, economica e sociale».