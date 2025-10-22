Ventenne investita sulla Varesina a Tradate
L’incidente poco prima delle 22 sulla SP233. La giovane è stata soccorsa dalla SOS Mozzate e trasportata in codice giallo all’ospedale di Circolo
Una ragazza di 20 anni è stata investita nella serata di mercoledì 22 ottobre lungo Sp233 (Varesina) a Tradate.
L’allarme è scattato intorno alle 21.50. Sul posto è subito intervenuto SOS Mozzate con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato. Dopo le prime cure, la giovane è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.
Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.
