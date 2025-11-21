A Brunello torna la tradizione di novembre: la benedizione dei trattori

A Brunello la tradizione non si ferma neanche davanti al maltempo. Domenica 16 novembre si è svolta la benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli, un appuntamento che da anni riunisce gli agricoltori e le loro famiglie.

La pioggia non ha scoraggiato i partecipanti che si sono ritrovati come ogni anno per questo momento di aggregazione. A impartire la benedizione è stato don Gianni, che uno a uno ha passato in rassegna i mezzi schierati, ricordando l’importanza del lavoro nei campi e il valore del ritrovarsi.

Al termine del rito, come da tradizione, c’è stato un piccolo rinfresco preparato grazie all’azienda agricola Chinelli, promotrice dell’iniziativa. La cerimonia, organizzata con cura da molti volontari tra cui Luca Braga, è stata un momento di incontro per la comunità rurale, occasione per scambiare due parole e mantenere vivo lo spirito che accompagna questa iniziativa semplice ma molto sentita.