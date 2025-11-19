A Cocquio Trevisago un flashmob alla Pensilina Rossa per dire no alla violenza di genere
L’evento vuole essere un momento di riflessione condivisa, aperto alla cittadinanza e alla comunità scolastica. Accanto alla pensilina verrà collocata una “cassetta dei pensieri”, in cui chiunque potrà lasciare un messaggio dedicato al valore delle donne, una parola di pace o un pensiero dal cuore
In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’UCIIM Varese – sezione “Paolo Borsellino e Rocco Chinnici” – organizza per martedì 25 novembre 2025 alle ore 15.30 un flashmob davanti alla Pensilina Rossa 1522 di Cocquio Trevisago, luogo simbolo dell’impegno contro ogni forma di abuso. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago, della Provincia di Varese e del CONI Lombardia.
L’evento vuole essere un momento di riflessione condivisa, aperto alla cittadinanza e alla comunità scolastica. Accanto alla pensilina verrà collocata una “cassetta dei pensieri”, in cui chiunque potrà lasciare un messaggio dedicato al valore delle donne, una parola di pace o un pensiero dal cuore.
Protagonisti dell’appuntamento saranno anche i giovani del CCRR – Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, che distribuiranno cuoricini rossi da loro realizzati, simbolo di ascolto e speranza. L’iniziativa, sostenuta anche dall’Associazione Genitori A.Ge Giuseppe Pietrè e dal MO.VI Palermo, richiama il numero 1522, servizio nazionale antiviolenza e stalking.
Nel tardo pomeriggio i ragazzi del CCRR allestiranno inoltre un “albero dei cuori” presso il Centro Commerciale di Cocquio, decorato con nuovi cuoricini rossi: un gesto semplice ma potente, pensato per far viaggiare un messaggio di rispetto e consapevolezza ben oltre i confini del territorio.
