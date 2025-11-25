Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere

La cassa amplifica. La musica spara e non riesce a contenere la giusta e irrefrenabile voglia dei bimbi delle elementari e dei loro cugini più grandi, quelli delle medie: tutti si divertono, e complice il freddo tutti si mettono all’opera per il flash mob contro la violenza sulle donne andato in scena alle 15 di martedì fuori dalle scuole di Cocquio Trevisago.

Un appuntamento in concomitanza con molti altri in giro per l’Italie e il mondo visto che l’evento ha portata internazionale. Non a caso il consigliere comunale con delega allo Sport Davide Passeri ha ricordato che in concomitanza con l’evento di fronte ale scuole a Cefalù viene inaugurata una pensilina uguale a quella che campeggia in via Motto dei Grilli nel quartiere scolastico inaugurata qualche settimana fa alla presenza della nipote del giudice Paolo Borselino e figlia di Rita Borsellino, una vita spesa anche la sua per la legalità.

All’evento, reso possibile dall’insegnante di ballo Katia di “Leona Dance” hanno partecipato una trentina di ragazzi che si sono prestati ad un momento di danza per ricordare la gioia di vivere ma anche l’impegno contro ogni sopraffazione. Un impegno con la legalità preso a suono di musica, coi ragazzini che si sono abbracciati, hanno ballato e si sono dati la mano prima di leggere tanti messaggi scritti a mano e lasciati in una scatola, imbucati come lettere di buon auspicio.