A Forte dei Marmi c’è un’altra Stella Michelin che parla Varesotto
Alessandro Ferrarini, classe 1983, originario di Vedano Olona ha ottenuto la sua seconda Stella per il ristorante Sciabola di Forte dei Marmi, dopo quella conquistata per il ristorante Franco Mare di Marina di Pietrasanta nel 2021
C’è un’altra Stella Michelin che parla Varesotto e che ci eravamo colpevolmente dimenticati nell’elenco pubblicato nella giornata di mercoledì 19 novembre.
A Parma, alla cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti della Guida Michelin 2026 ha ottenuto l’ambita Stella anche il ristorante Sciabola di Forte dei Marmi (all’interno dell’Hotel St Mauritius), dove lavora lo chef Alessandro Ferrarini, classe 1983, originario di Vedano Olona. Per lui è la seconda Stella, dopo quella conquistata per il ristorante Franco Mare di Marina di Pietrasanta nel 2021.
Si aggiunge a quelle dei ristoranti del Varesotto ottenute da Olio di Origgio (novità 2026), Acqua di Olgiate Olona, Acquerello di Fagnano Olona e Sui Generis di Saronno.
Stelle Michelin confermate nella Guida 2026 anche per per Vincenzo Manicone, chef di Inarzo del ristorante Tancredi di Sirmione sul lago di Garda e Davide Marzullo di Uboldo con la sua Trattoria Contemporanea di Lomazzo.
