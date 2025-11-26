Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

A Materia un aperitivo per capire l’affido familiare attraverso storie vere e testimonianze

Mercoledì 3 dicembre, alle 19, l’iniziativa con L’Albero della Vita: testimonianze, formazione e la proiezione del docufilm “Removed”

generica

Un aperitivo per informarsi, confrontarsi e scoprire da vicino cosa significa aprire la propria casa – e la propria vita – a un bambino in difficoltà. È lo spirito dell’AperiAffido, l’appuntamento che si terrà mercoledì 3 dicembre, alle 19, a Materia Spazio Libero, promosso in collaborazione con L’Albero della Vita, organizzazione impegnata da anni nel sostegno ai minori fragili.

L’incontro offrirà ai partecipanti l’occasione di ascoltare le esperienze dirette di famiglie affidatarie e operatori, pronti a raccontare un percorso fatto di responsabilità, ma anche di crescita e arricchimento reciproco. L’affido familiare rappresenta infatti un gesto di accoglienza fondamentale: permette a un bambino che sta attraversando un momento complesso di vivere temporaneamente in un ambiente sereno, capace di garantire stabilità e affetto.

Il progetto de L’Albero della Vita ha già accompagnato oltre 300 minori verso una nuova quotidianità e ha formato più di 500 nuclei familiari, testimonianza concreta della forza di una rete di solidarietà che continua a espandersi. A conclusione dell’incontro è prevista la visione di “Removed”, breve docufilm che racconta con delicatezza e realismo le emozioni e le difficoltà vissute dai minori coinvolti nei percorsi di affido.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, sia coppie sia single interessati a informarsi o avvicinarsi a questa forma di accoglienza. Prenotazione obbligatoria QUI

Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno. 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.