Acinque Energia presenta il consulente d’impresa: efficienza e risparmio in primo piano

Ogni impresa potrà contare su un consulente di fiducia, anche raggiungibile via WhatsApp, per affrontare insieme i nodi cruciali legati alla spesa energetica, l’efficienza degli impianti, le possibili detrazioni fiscali e l’accesso agli incentivi statali.

Un supporto su misura per rendere più efficienti i consumi energetici e alleggerire le bollette: parte da novembre il nuovo servizio di Acinque Energia, pensato per offrire alle imprese del territorio una consulenza dedicata in tema di luce, gas, incentivi e normative.

«Nel nostro Paese, i costi dell’energia gravano in maniera rilevante nei bilanci delle aziende e per ridurne il peso è fondamentale individuare le soluzioni migliori volte a diminuirlo e promuovere efficienza e risparmio ad ogni livello – spiegano i responsabili di Acinque Energia – Proprio per questo Acinque Energia, punto di riferimento del tessuto socio economico del territorio, risponde a questa specifica esigenza introducendo un consulente di fiducia e un servizio che arriva fino a casa dell’imprenditore»

Il servizio si basa sulla figura del consulente energetico d’impresa, uno specialista disponibile presso gli sportelli Acinque di Lecco, Como, Monza, Varese, Sondrio e San Donà di Piave. Il consulente potrà essere incontrato anche direttamente in azienda o presso lo studio del professionista, per un accompagnamento continuo e personalizzato.

Il servizio si distingue per l’approccio su misura: ogni impresa ha caratteristiche uniche e richiede una strategia specifica per contenere i costi e migliorare l’efficienza energetica. Il consulente analizzerà la situazione dell’azienda e proporrà le soluzioni tecniche, amministrative e fiscali più adatte.

Tra i punti di forza del nuovo servizio l’analisi dei consumi e delle voci di spesa; proposte per l’efficientamento energetico; consulenza su incentivi e normative e l’affiancamento continuativo in presenza o da remoto.

«Con questa iniziativa vogliamo confermare la nostra vocazione al servizio e la vicinanza al mondo dell’impresa – dice Andrea Tugnoli, amministratore delegato di Acinque Energia – Lo faremo attraverso gesti concreti e la relazione diretta con il cliente: il rapporto umano, personale e personalizzato costituisce del resto il tratto distintivo della nostra community e resta stabilmente al centro del nostro modo di essere azienda nel territorio».

Il servizio è attivo allo Spazio Acinque di via Avegno 4 a Varese.

 

Pubblicato il 03 Novembre 2025
