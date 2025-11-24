Ad Azzate il ferro si trasforma in design, con la terza generazione di Officine Livietti
Conversazione a Materia d'Impresa con Andrea Livietti, terza generazione dell'azienda
C’è un mestiere che nella nostra immaginazione si muove ancora tra incudini, fuochi e martelli incandescenti. È il lavoro del fabbro, uno dei più antichi dell’artigianato. Eppure, ascoltando la storia delle Officine Livietti di Azzate, diventa subito chiaro che oggi quel mestiere ha preso direzioni nuove, inaspettate e modernissime.
L’azienda nasce nel 1961 con il nonno di Andrea Livietti – il protagonista della puntata odierna di Materia d’Impresa – in un territorio in cui c’era bisogno di fabbri classici: strutture per le aziende manifatturiere, carrelli, supporti, elementi funzionali per la produzione industriale. Con suo padre e suo zio arriva una seconda fase: l’artigianato al servizio dell’edilizia, i lavori per le case, le manutenzioni e l’assistenza tecnica su ciò che le Officine avevano installato decenni prima. Una storia di continuità, come tante nella provincia operosa.
Poi entra in scena la terza generazione e cambia tutto.
L’archifabbro: quando la progettazione incontra la bottega
Andrea Livietti si definisce – o meglio, è stato definito – un archifabbro. Una parola leggera ma precisa, perché racchiude la sua doppia natura: fabbro e architetto.
Il suo apporto all’azienda è proprio questo: portare il ferro dentro le case, trasformarlo da elemento strutturale a oggetto di design. Librerie, scale, tavoli, lampade, pareti vetrate con profili in metallo. Oggetti unici, spesso nati da una foto, un’idea, una suggestione condivisa con architetti, interior designer o privati.
Dove prima si costruivano cancelli e recinzioni, oggi le Officine Livietti progettano pezzi che entrano negli appartamenti di Milano, nelle case di Torino o Bolzano, nei locali contemporanei. E, in un caso emblematico, anche in uno spazio creativo di Parigi, dove è stata installata una gigantesca altalena di ferro larga sei metri e alta tre: un oggetto scenografico pensato per un ambiente “instagrammabile”, a dimostrazione che anche il ferro può diventare racconto.
Che cos’è un artigiano oggi?
Nella riflessione di Livietti c’è qualcosa che vale ben oltre il suo settore. Per lui l’artigiano è “colui che collega il pensiero al fare”: una definizione semplice ma molto attuale. È il passaggio dall’idea alla materia, dalla visione al pezzo finito. Non un esecutore, ma un creatore.
Lo stesso vale per la figura del fabbro, che non è più solo colui che forgia ferro sul fuoco. O almeno non solo. Oggi il fabbro: disegna al computer, progetta forme e strutture, usa macchinari manuali e digitali, collabora con altri professionisti per lavori complessi.
La forgia esiste ancora, «ma pochi la sanno usare» ammette Livietti. Il mestiere si è spostato più sul concetto, sulla composizione, sulla precisione progettuale. Ma resta artigianato, perché resta unico ciò che nasce da una combinazione di competenza, creatività e manualità.
Fare rete per innovare
Uno dei tratti distintivi del percorso di Livietti è il lavoro in rete. Dai progetti come Il Giardino di Mara (in ambito BNI) a esperienze di co-creazione come Ricrea Atelier, c’è un filo rosso: mettere insieme competenze diverse, professioni differenti, visioni complementari.
Per un fabbro – tradizionalmente auto-sufficiente, a volte chiuso nella propria officina – non è un passaggio scontato. Ma oggi collaborare con falegnami, vetrai, studi di architettura permette di costruire “pezzi unici” per clienti che cercano soluzioni complesse e personalizzate.
È un modo di lavorare che trasforma i concorrenti in colleghi, le botteghe in ecosistemi e l’artigianato in un luogo di innovazione continua.
Il futuro del mestiere: tra apprendisti e nuove strade
La questione delle nuove generazioni non è semplice. In Officine Livietti oggi lavorano cinque persone, con colleghi tra i 20 e i 29 anni: un piccolo segnale di rinnovamento in un settore dove fare esperienza richiede anni.
Non c’è ancora una quarta generazione familiare, e Andrea non ne fa una questione obbligata. Piuttosto, è convinto che la porta sia aperta a chiunque abbia passione e voglia di imparare: «In quattro o cinque anni si può diventare un ottimo fabbro» spiega.
E chissà: magari proprio da chi oggi studia design della comunicazione o discipline creative nasceranno i nuovi artigiani del ferro. Esattamente come fanno, da oltre sessant’anni, le Officine Livietti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.