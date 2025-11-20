Al Panperduto il salvataggio dei pesci prima della “asciutta” invernale sul canale Industriale

Alla diga del Panperduto sono cominciate le operazioni di svuotamento del canale Industriale, per le manutenzioni nel periodo di minore domanda d’acqua, la cosiddetta “asciutta invernale”, che si svolgono appunto nella stagione in cui minore è la domanda irrigua.

Galleria fotografica Lo svuotamento dei canali alla diga di Panperduto a Somma Lombardo 4 di 23

Il Panperduto è il punto in cui le acque del fiume Ticino vengono deviate nel bacino e poi ripartite tra Canale Industriale (che poi diventa Naviglio Grande) e canale irriguo Villoresi, i cui percorsi sono paralleli solo nei primi chilometri – man mano su quote altimetriche diverse – fino alla zona di Lonate Pozzolo-Tornavento.

Prima dello svuotamento completo del canale viene effettuata anche l’attività di recupero dei pesci, ripresa anche nelle foto di Franco Aresi che accompagnano l’articolo.

Le operazioni sul reticolo del Consorzio Et Villoresi vengono concordate con tutti gli enti interessati e con gli agricoltori. La fine delle attività e la rimessa in servizio del canale industriale sono previste per la metà di marzo 2026.

Nel periodo è anche inibita la circolazione sulla strada alzaia, un itinerario molto “battuto” da camminatori e soprattutto da ciclisti.