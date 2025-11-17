Aldo Pedron racconta il Live Aid, il concerto che ha segnato la storia del rock
La cooperativa San Martino ospita il giornalista musicale per un coinvolgente racconto
L’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno propone un incontro dedicato al Live Aid: il giornalista musicale Aldo Pedron racconta il concerto che ha cambiato la storia del rock.
“Quarant’anni dopo, questo mega concerto rimane un modello di riferimento per eventi globali di ogni genere. Per capire il perché, dobbiamo tornare a quei numeri impressionanti: 160.000 spettatori dal vivo, due palchi tra Londra e Filadelfia, 75 artisti, 16 ore di diretta televisiva in 150 paesi, con un pubblico globale stimato di 650 milioni di persone su un potenziale di 2 miliardi”.
Appuntamento venerdì 21 novembre 2025 alle ore 21:15, alla sede di via Mazzini, 16 a Ferno.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.