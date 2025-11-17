Varese News

Aldo Pedron racconta il Live Aid, il concerto che ha segnato la storia del rock

La cooperativa San Martino ospita il giornalista musicale per un coinvolgente racconto

live aid

L’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno propone un incontro dedicato al Live Aid: il giornalista musicale Aldo Pedron racconta il concerto che ha cambiato la storia del rock.

“Quarant’anni dopo, questo mega concerto rimane un modello di riferimento per eventi globali di ogni genere. Per capire il perché, dobbiamo tornare a quei numeri impressionanti: 160.000 spettatori dal vivo, due palchi tra Londra e Filadelfia, 75 artisti, 16 ore di diretta televisiva in 150 paesi, con un pubblico globale stimato di 650 milioni di persone su un potenziale di 2 miliardi”.

Appuntamento venerdì 21 novembre 2025 alle ore 21:15, alla sede di via Mazzini, 16 a Ferno.

Pubblicato il 17 Novembre 2025
