Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Alessandro Munari e Antonio Laurenzano nominati soci d’onore dell’associazione Enrico Dell’Acqua

Il riconoscimento sarà consegnato l’11 dicembre all’Istituto De Amicis di Busto Arsizio nell’ambito di un’iniziativa dedicata ai valori civili e alla responsabilità verso la comunità

generica

L’associazione Enrico Dell’Acqua, realtà attiva da oltre trent’anni sul territorio bustocco, annuncia la nomina di Alessandro Munari e Antonio Laurenzano a soci d’onore. L’iniziativa sarà presentata giovedì 11 dicembre 2025 al’Istituto Comprensivo Statale De Amicis di via Pastrengo 3 a Busto Arsizio

Il riconoscimento arriva in una fase che l’associazione interpreta come segnata da una crescente fragilità nei rapporti sociali e da un indebolimento del senso civico. Da qui la volontà di valorizzare figure che, attraverso il proprio operato professionale e culturale, hanno contribuito al bene della collettività locale.

Alessandro Munari, avvocato e Professore di Diritto Commerciale all’Università Cattolica di Milano, è da anni punto di riferimento di diversi enti e istituzioni culturali del territorio, dal Centro Studi Giuridici Ballarati al BA Film Festival, fino all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. La sua attività comprende inoltre la partecipazione a vari comitati scientifici.

Antonio Laurenzano, laureato in Economia, tributarista e revisore legale, è noto per l’impegno come studioso di politica europea e per la consolidata attività giornalistica. Editorialista della Prealpina, è autore di saggi monografici che gli sono valsi anche il titolo di “Ambassador for Peace” conferito dalla World Media Association di Washington.

L’Associazione sottolinea come i due nuovi soci d’onore rappresentino «personaggi d’eccellenza» che hanno saputo interpretare un modello di servizio verso la comunità, offrendo testimonianze concrete di solidarietà e contribuendo alla soluzione di problemi non marginali del territorio bustocco

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.