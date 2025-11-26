Alessandro Munari e Antonio Laurenzano nominati soci d’onore dell’associazione Enrico Dell’Acqua
Il riconoscimento sarà consegnato l’11 dicembre all’Istituto De Amicis di Busto Arsizio nell’ambito di un’iniziativa dedicata ai valori civili e alla responsabilità verso la comunità
L’associazione Enrico Dell’Acqua, realtà attiva da oltre trent’anni sul territorio bustocco, annuncia la nomina di Alessandro Munari e Antonio Laurenzano a soci d’onore. L’iniziativa sarà presentata giovedì 11 dicembre 2025 al’Istituto Comprensivo Statale De Amicis di via Pastrengo 3 a Busto Arsizio
Il riconoscimento arriva in una fase che l’associazione interpreta come segnata da una crescente fragilità nei rapporti sociali e da un indebolimento del senso civico. Da qui la volontà di valorizzare figure che, attraverso il proprio operato professionale e culturale, hanno contribuito al bene della collettività locale.
Alessandro Munari, avvocato e Professore di Diritto Commerciale all’Università Cattolica di Milano, è da anni punto di riferimento di diversi enti e istituzioni culturali del territorio, dal Centro Studi Giuridici Ballarati al BA Film Festival, fino all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. La sua attività comprende inoltre la partecipazione a vari comitati scientifici.
Antonio Laurenzano, laureato in Economia, tributarista e revisore legale, è noto per l’impegno come studioso di politica europea e per la consolidata attività giornalistica. Editorialista della Prealpina, è autore di saggi monografici che gli sono valsi anche il titolo di “Ambassador for Peace” conferito dalla World Media Association di Washington.
L’Associazione sottolinea come i due nuovi soci d’onore rappresentino «personaggi d’eccellenza» che hanno saputo interpretare un modello di servizio verso la comunità, offrendo testimonianze concrete di solidarietà e contribuendo alla soluzione di problemi non marginali del territorio bustocco
