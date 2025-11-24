Alla galleria Boragno di Busto Arsizio Niccolò Pala presenta il suo libro “Pulp Fiction in The Naked City”
La presentazione lunedì 24 novembre alle ore 18
Lunedì 24 novembre alle 18:00 sarà ospite della Galleria Boragno, Niccolò Pala autore del libro “Pulp Fiction in The Naked City”, Arcana Edizioni con presentazione a cura di Rita Guarini.
Un sassofono e una cinepresa; una nota e un primo piano; uno spartito e una sceneggiatura. Cosa avranno mai in comune John Zorn e Quentin Tarantino, due maestri nei rispettivi campi, un musicista/compositore a trecentosessanta gradi e un regista leggendario? Molto più di quanto si possa pensare: le latenti ma vigorose affinità che intercorrono tra questi due geni contemporanei possono essere estrapolate, portate alla luce grazie a un’approfondita analisi delle loro opere cardine, Pulp Fiction e naked city.
L’indagine del libro parte rintracciando gli aspetti comuni di Tarantino e Zorn nelle loro personalità, nel modo di creare, nelle ispirazioni, nel rapportarsi l’uno con il medium espressivo dell’altro; si passa poi ad analizzare alcuni degli aspetti salienti che caratterizzano il film e il disco in questione, come l’uso di una struttura temporale e ritmica alquanto anomala, la convivenza di molteplici e diversissimi generi cinematografici e musicali, la tendenza alla citazione, la palese ammirazione per Jean-Luc Godard. La ricerca prosegue con uno sguardo approfondito al tema della città, esaminando l’utilizzo della tecnica del collage, riflettendo sull’umorismo e sui modi in cui esso si palesa nel corso del film e dell’album. Il fine ultimo di questo sfaccettato viaggio attraverso i caleidoscopici mondi dei due autori è sottolineare l’enorme influenza di Pulp Fiction e naked city sulla maniera odierna di fare cinema e musica ma, soprattutto, evidenziare come Zorn e Tarantino abbiano anticipato e predetto il modo in cui queste forme d’arte vengono fruite al giorno d’oggi, dimostrandosi artisti visionari capaci di guardare ben oltre i loro tempi.
Niccolò Pala
Laureato in Scienze dei Beni Culturali e in Archeologia e Storia dell’Arte, insegna Storia dell’Arte alle scuole superiori. Per Arcana ha pubblicato Scandalo in copertina. Censura, musica e immagini dagli anni Sessanta al nuovo millennio.
