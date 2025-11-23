Anche a Monvalle trionfano le bocce di Walter Barilani

Lungo gli spazi laterali del bocciodromo Monvallese si allineano gli spettatori, affascinati dalle esibizioni degli atleti in campo, tuttavia serpeggia fra loro la sotterranea convinzione che il risultato finale sia già stato inciso sulla Stele di Rosetta, finalmente in grado di chiarire i misteri della scrittura egizia grazie alla concomitanza di testo fra geroglifici e greco antico, sia diventato un documento

inoppugnabile che sancisce la conclusione di ogni manifestazione nella quale lui perviene alle fasi finali.

“Quando c’è il Walter è notte fonda per tutti, non c’è scampo, vince sempre lui” esclamano quasi con rassegnazione, anche se qualcuno spera che non sia così, che possa perdere, che possa deludere il patron Costa, puntualmente presente in qualsiasi sua esibizione.

Così doveva essere e così è stato, Barilani, con la sua immancabile aria disincantata di quello che si chiede: “Ma io devo proprio giocare? Ma non ne ho più voglia, sono stanco! Va bene, se lo devo fare, compiamo pure questo sforzo!” e naturalmente sbaraglia i suoi avversari di serie A.

Nei quarti con il Bacchetta della Baraggese va rapidamente sul 9-0, poi è colpito da un crudele attacco di “pietas romana”, nella quale prevale il sentimento di religiosità e di dovere nei confronti altrui, e gli concede magnanimamente due/tre punti, fino al colpo finale del matador.

Approda perciò nelle semifinali, quasi per inerzia, perché stava scritto, perché alla fine della scrematura spietata dell’eliminazione diretta ci arriva ancora lui. Solo che qui s’imbatte in Racca della Cilavegnese, che aveva appena eliminato Franco Rossi della Bederese, affatto disposto a spargere petali di rosa sul suo cammino anche se all’inizio piomba nel baratro del punteggio negativo – 1-6 – rimonta caparbio, colpisce pallini a ripetizione fino a portarsi in vantaggio per 7-6, gli rimane incollato fino all’8-9 e il Walter sembra meno sciolto, commette qualche errore sia in accosto sia in bocciata. “Vuoi dire che stavolta il Barilani le prende?” esclama speranzoso

qualche inguaribile testimone delle cause perse; così accade anche questa volta.

Nell’ultima tornata il nostro piazza tre bocce nel classico fazzoletto a fondo tavola e si guadagna la prevista finale.

Ma lo spettacolo sui campi di Monvalle è stato offerto, forse in misura maggiore, dal giovanissimo Francesco Guerrieri, che dopo aver primeggiato a Cuvio, perviene in semifinale a duellare con Mauro Porta della Baraggese. Il Porta è ispirato, gioca molto bene con percentuali in accosto e in bocciata eccellenti, ma Francesco, a soli 12 anni, appena compiuti assieme al gemello Federico, altro splendido interprete dello sport boccistico, il 10 novembre, si esibisce in un campionario di prodezze incredibili, una sua bocciata di volo sulla trequarti campo scatena un uragano di spontanei, convinti applausi: si tratta di giocate che appartengono solo al bagaglio dei predestinati, dei campioni che disputano i campionati più prestigiosi.

Alla fine soccombe per un’incollatura, naturalmente in termini equestri, ma l’impressione suscitata è di un ragazzo con ampie praterie distese dinanzi: non si tratta di Grandi Pianure Americane, di llanos o di pampas, si tratta degli spazi agonistici che un atleta di soli dodici anni, in possesso di tutti i fondamentali, non potrà non percorrere che a galoppo sfrenato.

Intanto Walter Barilani chiude la pratica aggiudicandosi l’ennesimo trofeo, la prossima settimana è atteso nelle finali a Bedero: vuoi che possa deludere i suoi innumerevoli sostenitori?

PILLOLE DI BOCCE

piazzamenti

20 novembre 2025 – Renese c/o Monvalle – finale regionale serale individuale ABCD.

1) Barilani Walter – Cuviese (VA)

2) Porta Mauro – Baraggese (NO)

3) Racca Andrea – Cilavegna (PV)

4) Guerrieri Francesco – Caccialanza (MI)

21 novembre 2025 – Malnatese – finale regionale serale individuale ABCD

1) De Angelis – Carnago (VA)

2) Bianchi – Villaguardia (CO)

Prossimi appuntamenti:

28 novembre 2025 – Bederese/Vergiatese a settori – finale regionale serale individuale ABCD.

29 novembre 2025 – Ternatese – finale regionale serale coppia ABCD