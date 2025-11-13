Varese News

Appuntamento speciale a Malnate per l’investitura dei nuovi Consigli comunale dei bambini e dei ragazzi

Lunedì 17 novembre alle ore 17 un consiglio comunale congiunto per il primo passo del Consiglio dei Bambini e del Consiglio dei Ragazzi

città dei bambini malnate consiglio

Il Comune di Malnate si prepara a un appuntamento speciale con la cittadinanza: lunedì 17 novembre 2025 alle ore 18.00, presso l’Aula Magna “Falcone-Borsellino” dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih, si terrà il Consiglio Comunale Congiunto e la cerimonia di investitura dei nuovi consiglieri del Consiglio dei Bambini e del Consiglio dei Ragazzi.

L’iniziativa rientra nel progetto “La Città dei Bambini”, percorso di educazione civica partecipata che coinvolge attivamente gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Malnate, offrendo loro l’opportunità di esprimere idee, proposte e punti di vista sulla città in cui vivono.

Ordine del giorno

Durante l’incontro saranno presentate:

  • idee, proposte e istanze del Consiglio dei Bambini, frutto del lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico;

  • la cerimonia di investitura dei nuovi consiglieri delle classi quarte della scuola primaria;

  • la cerimonia di investitura del Consiglio dei Ragazzi;

  • la presentazione del progetto vincitore del Bilancio Partecipativo 2025.

Seguiranno eventuali interventi e riflessioni aperte al pubblico.

Un invito alla partecipazione

Il Comune di Malnate invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento, che rappresenta un momento significativo di confronto tra giovani e istituzioni, e un’occasione per valorizzare la voce delle nuove generazioni all’interno della comunità.

Pubblicato il 13 Novembre 2025
