Appuntamento speciale a Malnate per l’investitura dei nuovi Consigli comunale dei bambini e dei ragazzi
Lunedì 17 novembre alle ore 17 un consiglio comunale congiunto per il primo passo del Consiglio dei Bambini e del Consiglio dei Ragazzi
Il Comune di Malnate si prepara a un appuntamento speciale con la cittadinanza: lunedì 17 novembre 2025 alle ore 18.00, presso l’Aula Magna “Falcone-Borsellino” dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih, si terrà il Consiglio Comunale Congiunto e la cerimonia di investitura dei nuovi consiglieri del Consiglio dei Bambini e del Consiglio dei Ragazzi.
L’iniziativa rientra nel progetto “La Città dei Bambini”, percorso di educazione civica partecipata che coinvolge attivamente gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Malnate, offrendo loro l’opportunità di esprimere idee, proposte e punti di vista sulla città in cui vivono.
Ordine del giorno
Durante l’incontro saranno presentate:
-
idee, proposte e istanze del Consiglio dei Bambini, frutto del lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico;
-
la cerimonia di investitura dei nuovi consiglieri delle classi quarte della scuola primaria;
-
la cerimonia di investitura del Consiglio dei Ragazzi;
-
la presentazione del progetto vincitore del Bilancio Partecipativo 2025.
Seguiranno eventuali interventi e riflessioni aperte al pubblico.
Un invito alla partecipazione
Il Comune di Malnate invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento, che rappresenta un momento significativo di confronto tra giovani e istituzioni, e un’occasione per valorizzare la voce delle nuove generazioni all’interno della comunità.
