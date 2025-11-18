Varese News

Auto si ribalta a Solbiate Arno, i vigili del fuoco liberano la conducente

L’incidente è avvenuto alle 12 di martedì 18 novembre in una delle arterie principali del paese. La vettura ha perso il controllo finendo capovolta sulla carreggiata

Ribaltamento improvviso nella tarda mattinata di martedì 18 novembre a Solbiate Arno, dove, attorno alle 12, una squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata a intervenire in Viale Europa per a causa dell’incidente stradale.

Dalle prime ricostruzioni, una autovettura ha perso improvvisamente il controllo e si è capovolta sulla carreggiata.

All’arrivo dei soccorsi la conducente era bloccata all’interno dell’abitacolo e gli operatori hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori oleodinamici per liberarla in sicurezza.

Pubblicato il 18 Novembre 2025
