Auto si ribalta a Solbiate Arno, i vigili del fuoco liberano la conducente
L’incidente è avvenuto alle 12 di martedì 18 novembre in una delle arterie principali del paese. La vettura ha perso il controllo finendo capovolta sulla carreggiata
Ribaltamento improvviso nella tarda mattinata di martedì 18 novembre a Solbiate Arno, dove, attorno alle 12, una squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata a intervenire in Viale Europa per a causa dell’incidente stradale.
Dalle prime ricostruzioni, una autovettura ha perso improvvisamente il controllo e si è capovolta sulla carreggiata.
All’arrivo dei soccorsi la conducente era bloccata all’interno dell’abitacolo e gli operatori hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori oleodinamici per liberarla in sicurezza.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.