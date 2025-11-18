Auto si ribalta a Solbiate Arno, i vigili del fuoco liberano la conducente

Ribaltamento improvviso nella tarda mattinata di martedì 18 novembre a Solbiate Arno, dove, attorno alle 12, una squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata a intervenire in Viale Europa per a causa dell’incidente stradale.

Dalle prime ricostruzioni, una autovettura ha perso improvvisamente il controllo e si è capovolta sulla carreggiata.

All’arrivo dei soccorsi la conducente era bloccata all’interno dell’abitacolo e gli operatori hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori oleodinamici per liberarla in sicurezza.