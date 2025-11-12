Azione in piazza nel Varesotto: sabato 15 novembre appuntamenti a Somma, Saronno e Busto Arsizio
In ogni comune punti informativi e momenti di dialogo su lavoro, energia, giustizia ed Europa: sarà possibile anche tesserarsi e contribuire con idee e suggerimenti
Sabato 15 novembre Azione sarà presente in tre comuni della provincia di Varese per incontrare i cittadini e presentare le proprie proposte per un’Italia più giusta, moderna e competitiva.
Dalle 9:00 alle 12:00 gli attivisti saranno a Somma Lombardo, in piazza Vittorio Veneto; dalle 10:00 alle 12:00 a Saronno, in piazza Libertà.; e nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:30, a Busto Arsizio, in via Milano.
Le iniziative rientrano nella mobilitazione nazionale “Scendi in piazza con noi!”, dedicata alla presentazione dei 10 punti dell’Agenda Liberale, il programma di riforme di Azione per un Paese più serio e competitivo.
In ogni città sarà possibile conoscere da vicino le proposte del partito su lavoro, energia, giustizia ed Europa, confrontarsi con i rappresentanti locali e contribuire con idee e suggerimenti alle priorità politiche del territorio. Sarà anche possibile tesserarsi ad Azione e partecipare attivamente alla costruzione di un’alternativa seria e riformista, a livello locale e nazionale.
