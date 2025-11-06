Brutta caduta in centro a Varese: soccorso un settantenne
L'incidente è avvenuto a metà mattinata in via Volta. L'anziano trasportato in ospedale in codice giallo
Soccorritori del 118 in azione questa mattina nella centralissima via Volta di Varese. L’allarme è scattato alle 11.30 di questa mattina, giovedì 6 novembre, in un’attività commerciale per una acuta al suolo rovinosa.
Sono arrivate ambulanza e automedica per soccorrere l’uomo di 71 anni rimasto coinvolto e che ha riportato alcune lesioni.
È stato trasportato all’ospedale di Varese in codice giallo.
