Brutta caduta in centro a Varese: soccorso un settantenne

L'incidente è avvenuto a metà mattinata in via Volta. L'anziano trasportato in ospedale in codice giallo

Soccorritori del 118 in azione questa mattina nella centralissima via Volta di Varese. L’allarme è scattato alle 11.30 di questa mattina, giovedì 6 novembre, in un’attività commerciale per una acuta al suolo rovinosa.

Sono arrivate ambulanza e automedica per soccorrere l’uomo di 71 anni rimasto coinvolto e che ha riportato alcune lesioni.

È stato trasportato all’ospedale di Varese in codice giallo.

Pubblicato il 06 Novembre 2025
