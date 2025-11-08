Varese News

Camminata a Carnago per dire “Ora basta” alla violenza contro le donne

Sabato 15 novembre a Carnago il Gruppo di cammino GCC San Martino, Donna Oggi e Mana Nero organizzano una marcia per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne

carnago camminata

Una camminata silenziosa ma carica di significato, per dire “Ora basta” alla violenza sulle donne. Sabato 15 novembre alle ore 15.50, dal parchetto di via Svevo a Carnago partirà una marcia speciale, organizzata dal Gruppo di cammino carnaghese GCC San Martino, dall’associazione Donna Oggi di Tradate e dalla fumetteria Mana Nero di Tradate.

Un cammino di consapevolezza e vicinanza

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza sulle donne, dalle più visibili a quelle più silenziose, quelle che spesso restano taciute o non denunciate. Durante il percorso saranno letti brevi pensieri, riflessioni e parole di vicinanza alle donne che hanno subito o subiscono abusi fisici, psicologici e sociali.

«Crediamo che ci sia molta violenza sommessa e trattenuta – spiegano le organizzatrici – violenza non esposta e non denunciata. Attraverso questo cammino condiviso, vogliamo lanciare un messaggio chiaro: “Vi siamo vicine!”».

Un premio simbolico per una storia che fa riflettere

Al termine della marcia sarà estratto a sorte, tra coloro che avranno completato il cammino, il fumetto Inès, una graphic novel che racconta una storia di umiliazioni e percosse nella vita quotidiana. Un dono simbolico per mantenere viva la riflessione anche dopo la fine dell’evento.

Pubblicato il 08 Novembre 2025
