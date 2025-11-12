Casciago celebra tre testimoni di fede: 60 anni di sacerdozio e 50 di vita religiosa

Una serata di festa e gratitudine attende la comunità pastorale di Sant’Eusebio, che si prepara a celebrare un triplice anniversario di grande significato spirituale e umano: i 60 anni di sacerdozio di don Natale e don Guido, e i 50 anni di professione religiosa di suor Emma.

L’appuntamento è per venerdì 22 novembre alle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale di Casciago, dove si terrà la Santa Messa alla presenza della comunità e di tanti amici che in questi decenni hanno condiviso cammini di fede, educazione e servizio con i tre religiosi.

A seguire, ci sarà un momento conviviale in oratorio con un’apericena, occasione per festeggiare insieme e condividere ricordi ed emozioni in un clima familiare.

Don Natale, don Guido e suor Emma sono figure molto amate e radicate nel territorio, punti di riferimento per intere generazioni.