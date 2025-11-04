Chiusure notturne sulla Gallarate-Gattico e sulla Milano-Varese
Tra mercoledì 5 e sabato 8 previsti lavori di pavimentazione su diversi tratti autostradali: ecco i dettagli di orari e chiusure
Proseguono anche sui tratti autostradali che attraversano il nostro territorio gli interventi di manutenzione e sistemazione messi in atto dalla società di gestione: nei prossimi giorni infatti sia la diramazione Gallarate-Gattico (D08) sia la A8 Milano-Varese saranno interessati da lavori di pavimentazione. Per questo saranno messe in atto alcune chiusure e modifiche viabilistiche. Eccole nel dettaglio.
Diramazione Gallarate-Gattico
Dalle 21 di mercoledì 5 novembre alle 5 di giovedì 6 novembre
Chiuso il tratto tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
La stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni (A26 e A8 Milano-Varese).
Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto.
Percorsi alternativi
Per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26, SS33 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;
Per la chiusura dell’entrata di Besnate verso la A26: Sesto Calende Vergiate sulla stessa D08;
Per la chiusura dell’entrata di Besnate verso la A8: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese.
A8 Milano-Varese
Dalle 21 di giovedì 6 novembre alle 5 di venerdì 7 novembre
Chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.
Percorsi alternativi
Per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria a Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 a Busto Arsizio.
Dalle 21 di venerdì 7 novembre alle 5 di sabato 8 novembre
Chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Varese.
Percorsi alternativi
Si consiglia di uscire a Gallarate o a Castellanza.
