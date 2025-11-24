Ciclocross, in cento testano il percorso “mundial” nel Trofeo SC Binda
La gara organizzata dal GS Contini ha permesso di provare il percorso allestito all'ippodromo per la competizione amatoriale iridata. Tutti i nomi dei vincitori
A una settimana dall’appuntamento con il Mondiale Master di ciclocross, la serie di gare internazionali dedicate agli amatori previste tra sabato 29 e domenica 30 novembre, il campo di gara ricavato all’interno dell’Ippodromo delle Bettole ha ospitato un test organizzato dal GS Contini che già sabato aveva proposto la prova sulla spiaggia di Monvalle.
Gli appassionati e gli specialisti del ciclocross si sono quindi ritrovati alle Bettole per disputare il Trofeo SC Alfredo Binda, in collaborazione per l’appunto con la società del presidente Renzo Oldani, “titolare” dell’organizzazione iridata. Al via si sono presentati 92 corridori suddivisi nelle diverse categorie di età che hanno dato vita a due distinte gare.
A livello di società (foto in alto di G. Azzimonti), il trofeo è andato al Team Uslenghi davanti al Mazzucchelli Racing Team e al Team All4Cycling. I vincitori delle varie classi sono stati invece Riccardo Cattaneo (Mazzucchelli Racing), Michele Cervellin (Newsciclismo.com), Nicolò Tumiati (Velo Valsesia), Alessandro Agrini (Team Lattanzio), Lorenzo Faveri (Team Lattanzio), Sergio Viola (T.M.B.), Alain Guinle (Cyclo Cross Swiss), Vincenzo Cuccurullo (Velo Valsesia), Paolo Minuz (Team DueBi), Martina Biolo (Rodman Azimunt) e Alessandro Monetta (Team Uslenghi).
COSI’ A MONVALLE – I risultati del sabato al Guree di Monvalle dove si è corso alla presenza dell’ex campione del mondo Giuseppe Saronni. Il Trofeo Città di Monvalle per società è andato al Team Clamas di Venegono Inferiore. I vincitori di categoria sono: Fabrizio Baggi (Triangolo Lariano), Luca Luraghi (Team Uslenghi), Angelo Pagani (Team Clamas), Vincenzo Cuccurullo (Velo Valsesia), Martina Biolo (Rodman Azimunt), Gabriele Tacchinardi (Team Passione Bici), Alessandro Agrini (Lattanzio), Davide Guarneri (Team Clamas), Alessandro Tacchini (Team Clamas) e Michele Cervellin (Newsciclismo.com).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.