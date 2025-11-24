Ciclocross, in cento testano il percorso “mundial” nel Trofeo SC Binda

A una settimana dall’appuntamento con il Mondiale Master di ciclocross, la serie di gare internazionali dedicate agli amatori previste tra sabato 29 e domenica 30 novembre, il campo di gara ricavato all’interno dell’Ippodromo delle Bettole ha ospitato un test organizzato dal GS Contini che già sabato aveva proposto la prova sulla spiaggia di Monvalle.

Gli appassionati e gli specialisti del ciclocross si sono quindi ritrovati alle Bettole per disputare il Trofeo SC Alfredo Binda, in collaborazione per l’appunto con la società del presidente Renzo Oldani, “titolare” dell’organizzazione iridata. Al via si sono presentati 92 corridori suddivisi nelle diverse categorie di età che hanno dato vita a due distinte gare.

A livello di società (foto in alto di G. Azzimonti), il trofeo è andato al Team Uslenghi davanti al Mazzucchelli Racing Team e al Team All4Cycling. I vincitori delle varie classi sono stati invece Riccardo Cattaneo (Mazzucchelli Racing), Michele Cervellin (Newsciclismo.com), Nicolò Tumiati (Velo Valsesia), Alessandro Agrini (Team Lattanzio), Lorenzo Faveri (Team Lattanzio), Sergio Viola (T.M.B.), Alain Guinle (Cyclo Cross Swiss), Vincenzo Cuccurullo (Velo Valsesia), Paolo Minuz (Team DueBi), Martina Biolo (Rodman Azimunt) e Alessandro Monetta (Team Uslenghi).

COSI’ A MONVALLE – I risultati del sabato al Guree di Monvalle dove si è corso alla presenza dell’ex campione del mondo Giuseppe Saronni. Il Trofeo Città di Monvalle per società è andato al Team Clamas di Venegono Inferiore. I vincitori di categoria sono: Fabrizio Baggi (Triangolo Lariano), Luca Luraghi (Team Uslenghi), Angelo Pagani (Team Clamas), Vincenzo Cuccurullo (Velo Valsesia), Martina Biolo (Rodman Azimunt), Gabriele Tacchinardi (Team Passione Bici), Alessandro Agrini (Lattanzio), Davide Guarneri (Team Clamas), Alessandro Tacchini (Team Clamas) e Michele Cervellin (Newsciclismo.com).