Finiti i lavori nel centro di Cavaria. Riapre la strada

Corrono spediti i lavori di Alfa srl sulla condotta fognaria principale nel centro di Cavaria, in via Ronchetti: completato il rinnovo della condotta – con capacità più che raddoppiata – è stata già fatta l’asfaltatura della porzione che era stata “aperta” tre settimane fa.

Si va verso la riapertura: dalla sede di Alfa – il gestore della rete fognaria provinciale – viene oggi confermato che i lavori procedono secondo la tabella di marcia e che riapre la strada. Nelle prossime ore sono previste le ultime lavorazioni di spazzatura della sede stradale.

L’intervento è complesso e impattante, sull’asse viario centrale del paese di Cavaria, che è anche un tratto della Statale 341 Gallarate-Varese, spesso percorso anche da chi entra o esce dal casello di Cavaria per evitare il casello di Gallarate.

I lavori sì hanno imposto la deviazione del traffico con impatto su strade normalmente meno percorse, ma erano necessari per assicurare il rinnovo di un tratto particolarmente delicato della rete fognaria principale.

Va infatti ricordato che proprio via Ronchetti aveva visto, nel 2021, un episodio particolarmente eclatante: la pressione dell’acqua in occasione di un nubifragio aveva sfondato la condotta e addirittura sventrato la strada soprastante, con conseguente chiusura in emergenza della strada.

L’intervento di Alfa in corso ha dunque previsto di aumentare drasticamente la portata della condotta, che viene più che raddoppiata, per gestire flusso consistente d’acqua piovana in caso di precipitazioni violente ed estreme: il tratto di “fondovalle” raccoglie anche le acque provenienti dalle colline circostanti (parte di Cavaria e abitato di Orago) e dunque qui c’è un accumulo particolare.ù

Se in passato ogni Comune interveniva “a spot” su propri tratti di rete, spesso con rinvio per mancanza di fondi, l‘istituzione del gestore unico provinciale – nel Varesotto è appunto Alfa – serve invece a ragionare in ottica di sistema, prevedendo i punti con maggiori criticità e intervenendo per tempo (il che non esclude che nel frattempo si possano presentare situazioni d’emergenza, come si è visto anche in zona).

Tra gli interventi sul territorio comunale, Alfa ha realizzato recentemente anche una vasca di accumulo in via Fermi, sotto l’abitato di Premezzo.