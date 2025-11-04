Draghi e avventure alla biblioteca di Sesto Calende con Dungeons and Dragons

La biblioteca comunale di Sesto Calende apre le porte al mondo del fantasy e dei giochi di ruolo con una serata dedicata a Dungeons and Dragons, il celebre gioco di ruolo che da decenni conquista giocatori, esperti e novizi, in tutto il mondo.

(foto copertina da Wikipedia)

L’appuntamento è per mercoledì 5 novembre, dalle 20 alle 23:30, in biblioteca.

Organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dall’Università senza età, la “Serata Dungeons & Dragons” permetterà a curiosi e appassionati il fascino delle avventure di gruppo, tra dadi, incantesimi e imprese eroiche.

INFO E PRENOTAZIONI

L’incontro è pensato per essere accessibile sia a chi conosce già le regole del gioco sia a chi si avvicina per la prima volta a questo universo narrativo. L’iniziativa è gratuita, ma con posti limitati e prenotazione obbligatoria. È aperta a ragazze e ragazzi dai 15 anni in su e prevede anche un piccolo rinfresco. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la biblioteca al numero 0331 928160 o scrivere a biblio@comune.sesto-calende.va.it.