Duccio Facchini a Saronno per parlare di Gaza e dei riflessi dell’economia del genocidio anche nelle nostre vite
Martedì 11 novembre il direttore di Altreconomia sarà ospite dell’incontro promosso da Attac Saronno per affrontare le implicazioni economiche e sociali del conflitto in Palestina
Martedì 11 novembre alle 21, all’auditorium Aldo Moro di Saronno è in programma un incontro pubblico dal titolo provocatorio e urgente: “L’economia del genocidio”. A guidare la riflessione sarà Duccio Facchini, giornalista e direttore del mensile Altreconomia, noto per il suo impegno su tematiche internazionali e per aver organizzato la recente conferenza stampa in Parlamento con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
L’evento – promosso dal gruppo Attac Saronno – intende affrontare le conseguenze del conflitto in corso nella Striscia di Gaza, spostando lo sguardo dal solo fronte bellico alle implicazioni economiche, sociali e politiche che questo conflitto genera e alimenta.
La domanda chiave posta dagli organizzatori è: “Cosa ci aspetta nella vita quotidiana dopo l’assedio di Gaza, oltre alla prosecuzione della pulizia etnica e della colonizzazione della Palestina?”. Una riflessione che spiega la connessione delle dinamiche della geopolitica con la nostra realtà concreta, dal consumo critico all’informazione indipendente.
Facchini, da anni impegnato nel giornalismo d’inchiesta e nella promozione di un’economia etica e solidale, porterà dati, analisi e strumenti per comprendere l’intreccio tra finanza, industria bellica, occupazione e violazione dei diritti umani, offrendo chiavi di lettura alternative rispetto a quelle dominanti.
L’incontro si inserisce in un percorso di informazione civica e critica, rivolto alla cittadinanza e aperto a tutte le persone interessate a capire meglio ciò che accade nel mondo e il ruolo che ognuno può assumere nei propri gesti quotidiani. Ingresso libero
