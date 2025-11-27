Varese News

Due anziani investiti a Somma Lombardo

L'incidente in via del Rile, periferia residenziale di Somma Bassa. I due pedoni sono finiti in ospedale con ferite

Due pedoni sono stati investiti a Somma Lombardo nella serata di giovedì 27 novembre: l’incidente è avvenuto in via del Rile, nella periferia di Somma Bassa, poco prima delle 19.

Sul posto sono intervenute d’urgenza un’automedica e due ambulanze di Sos Carnago e Croce Rossa Gallarate: le due persone ferite – di 73 e 74 anni – sono state poi trasferite in ospedale, una a Gallarate e l’altra al Circolo di Varese.

Entrambe le persone sono state valutate in “codice giallo”, vale a dire con lesioni o traumi importanti ma non in immediato pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della vicina caserma di Somma, per i necessari rilievi.

Pubblicato il 27 Novembre 2025
