Eccellenza e valore umano: gli studenti di Olgiate Olona protagonisti della Celebrazione del Merito 2025

L’impegno, la determinazione e l’eccellenza degli studenti di Olgiate Olona sono stati al centro della “Celebrazione del Merito 2025”, l’appuntamento annuale con cui l’Amministrazione Comunale riconosce pubblicamente i risultati raggiunti dalle nuove generazioni. La cerimonia, svoltasi presso il suggestivo Teatrino di Villa Gonzaga, ha registrato anche quest’anno una significativa partecipazione di famiglie, docenti e cittadini, a testimonianza del forte valore sociale che la comunità attribuisce al percorso formativo.

Riconoscere l’Impegno, Costruire il Futuro

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco Giovanni Montano, dell’Assessore alla Cultura e ai Servizi Educativi Sofia Conte e del Dirigente scolastico Aniello Della Rocca. Tutti hanno concordato nel sottolineare il significato civico del merito come strumento cruciale per la crescita non solo individuale, ma anche collettiva. Formazione, impegno e responsabilità sono stati indicati come i pilastri indispensabili per lo sviluppo e il futuro della comunità olgiatese.

“Valorizzare il merito significa investire sul futuro di Olgiate Olona,” ha ribadito il Sindaco Montano nel suo intervento. “Riconoscere pubblicamente l’impegno dei nostri giovani… è un atto che rafforza la coesione sociale e conferma la centralità della conoscenza per lo sviluppo della nostra comunità.”

I Protagonisti dell’Eccellenza

Momento centrale della mattinata è stata la premiazione degli studenti che si sono distinti per i massimi risultati scolastici.

Scuola Secondaria di Primo Grado (Diplomati con 10 e 10 e lode): Sono stati premiati Guido Davanzо (10/10 e lode), Margherita Cozzi (10/10 e lode), Sofia Tempera (10/10 e lode), Davide Luciano (10/10), Samuele Landoni (10/10) e Tommaso Crespi (10/10).

Scuola Secondaria di Secondo Grado (Diplomati con 100 e 100 e lode): L’eccellenza è stata riconosciuta a Michela Grandi (100 e lode) e Lorenzo De Pretto (100).

Di particolare intensità emotiva è stata la consegna del Premio “Chiara Di Grappa”, un riconoscimento destinato agli studenti che si sono distinti non solo per i risultati, ma anche per sensibilità, impegno e valore umano. Il premio è stato attribuito a Luce Demetri (2B), Rebecca Mischiatti (2C), Federico Rossi (3°) e Sofia Colombo (2D), con le motivazioni lette dalla Prof.ssa Stefania Ielpo.

Internazionalizzazione e Riconoscimenti al Personale

La mattinata ha visto anche la consegna delle certificazioni linguistiche KET a ben 54 studenti, un risultato significativo che testimonia l’impegno del territorio nel promuovere una formazione aperta alle competenze europee e internazionali, a cura delle Prof.sse Sara Donaggio, Simona Locatelli e Giuseppina Milione.

Infine, il Dirigente scolastico ha conferito gli attestati di benemerenza al personale in quiescenza – le docenti della Scuola Primaria Lucia Catelani, Simona Dolci e Silvia Longhi – per gli anni dedicati alla formazione dei giovani e alla cura della scuola come presidio educativo e culturale.

L’edizione 2025 della Celebrazione del Merito si è conclusa con un forte senso di appartenenza, ribadendo quanto la sinergia tra famiglie, scuola e Amministrazione comunale sia un elemento decisivo nel promuovere un ambiente educativo fondato sui valori dello studio, dell’eccellenza e della crescita personale.