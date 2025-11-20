Eccellenza e valore umano: gli studenti di Olgiate Olona protagonisti della Celebrazione del Merito 2025
La cerimonia, svoltasi presso il suggestivo Teatrino di Villa Gonzaga, ha registrato anche quest'anno una significativa partecipazione di famiglie, docenti e cittadini, a testimonianza del forte valore sociale che la comunità attribuisce al percorso formativo
L’impegno, la determinazione e l’eccellenza degli studenti di Olgiate Olona sono stati al centro della “Celebrazione del Merito 2025”, l’appuntamento annuale con cui l’Amministrazione Comunale riconosce pubblicamente i risultati raggiunti dalle nuove generazioni. La cerimonia, svoltasi presso il suggestivo Teatrino di Villa Gonzaga, ha registrato anche quest’anno una significativa partecipazione di famiglie, docenti e cittadini, a testimonianza del forte valore sociale che la comunità attribuisce al percorso formativo.
Riconoscere l’Impegno, Costruire il Futuro
L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco Giovanni Montano, dell’Assessore alla Cultura e ai Servizi Educativi Sofia Conte e del Dirigente scolastico Aniello Della Rocca. Tutti hanno concordato nel sottolineare il significato civico del merito come strumento cruciale per la crescita non solo individuale, ma anche collettiva. Formazione, impegno e responsabilità sono stati indicati come i pilastri indispensabili per lo sviluppo e il futuro della comunità olgiatese.
“Valorizzare il merito significa investire sul futuro di Olgiate Olona,” ha ribadito il Sindaco Montano nel suo intervento. “Riconoscere pubblicamente l’impegno dei nostri giovani… è un atto che rafforza la coesione sociale e conferma la centralità della conoscenza per lo sviluppo della nostra comunità.”
I Protagonisti dell’Eccellenza
Momento centrale della mattinata è stata la premiazione degli studenti che si sono distinti per i massimi risultati scolastici.
Scuola Secondaria di Primo Grado (Diplomati con 10 e 10 e lode): Sono stati premiati Guido Davanzо (10/10 e lode), Margherita Cozzi (10/10 e lode), Sofia Tempera (10/10 e lode), Davide Luciano (10/10), Samuele Landoni (10/10) e Tommaso Crespi (10/10).
Scuola Secondaria di Secondo Grado (Diplomati con 100 e 100 e lode): L’eccellenza è stata riconosciuta a Michela Grandi (100 e lode) e Lorenzo De Pretto (100).
Di particolare intensità emotiva è stata la consegna del Premio “Chiara Di Grappa”, un riconoscimento destinato agli studenti che si sono distinti non solo per i risultati, ma anche per sensibilità, impegno e valore umano. Il premio è stato attribuito a Luce Demetri (2B), Rebecca Mischiatti (2C), Federico Rossi (3°) e Sofia Colombo (2D), con le motivazioni lette dalla Prof.ssa Stefania Ielpo.
Internazionalizzazione e Riconoscimenti al Personale
La mattinata ha visto anche la consegna delle certificazioni linguistiche KET a ben 54 studenti, un risultato significativo che testimonia l’impegno del territorio nel promuovere una formazione aperta alle competenze europee e internazionali, a cura delle Prof.sse Sara Donaggio, Simona Locatelli e Giuseppina Milione.
Infine, il Dirigente scolastico ha conferito gli attestati di benemerenza al personale in quiescenza – le docenti della Scuola Primaria Lucia Catelani, Simona Dolci e Silvia Longhi – per gli anni dedicati alla formazione dei giovani e alla cura della scuola come presidio educativo e culturale.
L’edizione 2025 della Celebrazione del Merito si è conclusa con un forte senso di appartenenza, ribadendo quanto la sinergia tra famiglie, scuola e Amministrazione comunale sia un elemento decisivo nel promuovere un ambiente educativo fondato sui valori dello studio, dell’eccellenza e della crescita personale.
