Educatore, scrittore, sognatore. Fabio Guastella nuovo ospite di Fuori Frequenza
Una puntata quella di giovedì 13 novembre (ore 21) da non perdere, tra vita reale e mondi fantastici, con la voce e la sensibilità di un ospite capace di trasformare l’esperienza in racconto
Nuovo appuntamento con Fuori Frequenza, il format radiofonico di Radio Materia, in onda giovedì 13 novembre alle ore 21:00. Ospite della puntata sarà Fabio Guastella, educatore professionale e scrittore con una storia tutta da scoprire.
Nato a Tradate il 13 settembre 1990, Guastella vanta oltre undici anni di esperienza nella psichiatria lombarda. Attualmente lavora come dipendente pubblico presso l’Ospedale di Tradate, dove porta avanti ogni giorno la sua visione dell’educazione come incontro, ascolto e crescita.
Parallelamente al lavoro in ambito sanitario, Fabio coltiva una forte passione per la scrittura e i giochi narrativi: è autore di un libro-game e di un gioco di ruolo, con molti altri progetti creativi in arrivo. La sua capacità di unire realtà e immaginazione lo rende un ospite ideale per una serata dedicata a chi ama pensare, creare e mettersi in gioco.
Durante la diretta sarà possibile interagire e inviare domande su WhatsApp al numero 353 4848857.
Ascolta Fuori Frequenza in streaming su www.radiomateria.it o direttamente dalla pagina ufficiale Instagram @Fuori_Frequenza_
Una puntata da non perdere, tra vita reale e mondi fantastici, con la voce e la sensibilità di un ospite capace di trasformare l’esperienza in racconto.
ASCOLTA LE PUNTATE PRECEDENTI
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.