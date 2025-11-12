Educatore, scrittore, sognatore. Fabio Guastella nuovo ospite di Fuori Frequenza

Nuovo appuntamento con Fuori Frequenza, il format radiofonico di Radio Materia, in onda giovedì 13 novembre alle ore 21:00. Ospite della puntata sarà Fabio Guastella, educatore professionale e scrittore con una storia tutta da scoprire.

Nato a Tradate il 13 settembre 1990, Guastella vanta oltre undici anni di esperienza nella psichiatria lombarda. Attualmente lavora come dipendente pubblico presso l’Ospedale di Tradate, dove porta avanti ogni giorno la sua visione dell’educazione come incontro, ascolto e crescita.

Parallelamente al lavoro in ambito sanitario, Fabio coltiva una forte passione per la scrittura e i giochi narrativi: è autore di un libro-game e di un gioco di ruolo, con molti altri progetti creativi in arrivo. La sua capacità di unire realtà e immaginazione lo rende un ospite ideale per una serata dedicata a chi ama pensare, creare e mettersi in gioco.

Durante la diretta sarà possibile interagire e inviare domande su WhatsApp al numero 353 4848857.

Ascolta Fuori Frequenza in streaming su www.radiomateria.it o direttamente dalla pagina ufficiale Instagram @Fuori_Frequenza_

Una puntata da non perdere, tra vita reale e mondi fantastici, con la voce e la sensibilità di un ospite capace di trasformare l’esperienza in racconto.

