Eurotek Laica, momento d’oro: Perugia battuta, sesto posto in classifica

La Eurotek Laica Busto continua a risalire: davanti a un buon pubblico (1.300 spettatori) alla E-Work Arena le Farfalle battono Perugia, ottengono il quarto risultato utile consecutivo che, al cambio in classifica, significa avere messo in tasca 10 punti (tre vittorie e il tie-break perso a Conegliano) e, allo stesso tempo, avere raggiunto la sesta posizione solitaria. Che, attualmente, è la più alta possibile alle spalle delle cinque “imprendibili”.

In viale Gabardi il tabellone segnala un 3-1 finale piuttosto netto e certamente meritato: basti pensare a come Busto ha interpretato il quarto set dopo aver ceduto quello precedente. Le biancorosse hanno spazzato via ogni dubbio chiudendo parziale e partita con un travolgente 25-9 che non prevede contestazioni. La Eurotek era già partita bene, conquistando a 21 il primo e addirittura a 15 il secondo set, poi Perugia aveva trovato la prevedibile reazioni e messo un filo di paura con il 25-18 del terzo. Ma, appunto, è stata una flessione passeggera: Busto ha ritrovato intensità e – quasi – ferocia e si è messa in tasca tutto il montepremi.

Barbolini ha schierato in avvio Valeria Battista tra le titolari accanto alle due centrali Torcolacci e Van Avermaet a conferma delle tante possibilità offerte dalla rosa bustocca. Ed entrambe hanno risposto con grande forza alla chiamata con la belga premiata come MVP della serata e cercata spesso e volentieri (15 punti) dal palleggio di Seki che ha dato pochi punti di riferimento alla difesa umbra. Parra invece è stata la top scorer con 16, mentre in doppia cifra sono andate la stessa Battista (15) e Obossa (12). Tra le ospiti spiccano William (13) e la azzatese Perinelli (12).

«Era una partita complicata perché Perugia è arrivata in cerca di punti ma noi siamo state brave fin dall’inizio – ha detto Battista dopo la gara – C’è stato quel calo nel terzo set, ci siamo completamente spente, ma sono orgogliosa di come abbiamo reagito nel quarto: tanta grinta fin dal primo punto e siamo tornate a imporre il nostro gioco come nei primi due parziali».

Eurotek Laica Busto Arsizio – Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1

(25-21, 25-15, 18-25, 25-9)

Busto Arsizio: Battista 15, Pelloni (L), Gennari, Metwally ne, Seki 3, Van Avermaet 15, Schmit, Diouf, Parlangeli ne, Obossa 12, Eckl ne, Torcolacci 9, Parra 16, Mittino ne. All. Barbolini.

Perugia: Kump ne, Turlà, Perinelli 12, Lemmens, Sirressi (L), Ricci, Markovic 5, Recchia ne, Bartolini 2, Mazzaro 3, Fiesoli, Gardini 19, Williams 13. All. Giovi.

Arbitri: Cesare – Russo

Note. Durata: 25, 24, 29, 20. Tot. 1h 48′. Spettatori: 1310

Eurotek: Battute vincenti 5, battute errate 5, muri 9, attacco 37%, ricezione 64%, errori 16.

Bartoccini: Battute vincenti 2, battute errate 6, muri 7, attacco 33%, ricezione 54%, errori 23.