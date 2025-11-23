Eurotek Laica, momento d’oro: Perugia battuta, sesto posto in classifica
La squadra di Barbolini è al quarto risultato utile consecutivo: 3-1 alle umbre con il dominio nel quarto set (25-9). Van Avermaet e Torcolacci gigantesche al centro, Parra dà il solito apporto e le Farfalle volano
La Eurotek Laica Busto continua a risalire: davanti a un buon pubblico (1.300 spettatori) alla E-Work Arena le Farfalle battono Perugia, ottengono il quarto risultato utile consecutivo che, al cambio in classifica, significa avere messo in tasca 10 punti (tre vittorie e il tie-break perso a Conegliano) e, allo stesso tempo, avere raggiunto la sesta posizione solitaria. Che, attualmente, è la più alta possibile alle spalle delle cinque “imprendibili”.
In viale Gabardi il tabellone segnala un 3-1 finale piuttosto netto e certamente meritato: basti pensare a come Busto ha interpretato il quarto set dopo aver ceduto quello precedente. Le biancorosse hanno spazzato via ogni dubbio chiudendo parziale e partita con un travolgente 25-9 che non prevede contestazioni. La Eurotek era già partita bene, conquistando a 21 il primo e addirittura a 15 il secondo set, poi Perugia aveva trovato la prevedibile reazioni e messo un filo di paura con il 25-18 del terzo. Ma, appunto, è stata una flessione passeggera: Busto ha ritrovato intensità e – quasi – ferocia e si è messa in tasca tutto il montepremi.
Barbolini ha schierato in avvio Valeria Battista tra le titolari accanto alle due centrali Torcolacci e Van Avermaet a conferma delle tante possibilità offerte dalla rosa bustocca. Ed entrambe hanno risposto con grande forza alla chiamata con la belga premiata come MVP della serata e cercata spesso e volentieri (15 punti) dal palleggio di Seki che ha dato pochi punti di riferimento alla difesa umbra. Parra invece è stata la top scorer con 16, mentre in doppia cifra sono andate la stessa Battista (15) e Obossa (12). Tra le ospiti spiccano William (13) e la azzatese Perinelli (12).
«Era una partita complicata perché Perugia è arrivata in cerca di punti ma noi siamo state brave fin dall’inizio – ha detto Battista dopo la gara – C’è stato quel calo nel terzo set, ci siamo completamente spente, ma sono orgogliosa di come abbiamo reagito nel quarto: tanta grinta fin dal primo punto e siamo tornate a imporre il nostro gioco come nei primi due parziali».
Eurotek Laica Busto Arsizio – Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1
(25-21, 25-15, 18-25, 25-9)
Busto Arsizio: Battista 15, Pelloni (L), Gennari, Metwally ne, Seki 3, Van Avermaet 15, Schmit, Diouf, Parlangeli ne, Obossa 12, Eckl ne, Torcolacci 9, Parra 16, Mittino ne. All. Barbolini.
Perugia: Kump ne, Turlà, Perinelli 12, Lemmens, Sirressi (L), Ricci, Markovic 5, Recchia ne, Bartolini 2, Mazzaro 3, Fiesoli, Gardini 19, Williams 13. All. Giovi.
Arbitri: Cesare – Russo
Note. Durata: 25, 24, 29, 20. Tot. 1h 48′. Spettatori: 1310
Eurotek: Battute vincenti 5, battute errate 5, muri 9, attacco 37%, ricezione 64%, errori 16.
Bartoccini: Battute vincenti 2, battute errate 6, muri 7, attacco 33%, ricezione 54%, errori 23.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.