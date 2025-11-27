Favole e filastrocche per innamorarsi del Varesotto: a Materia un viaggio tra laghi, monti e borghi
Venerdì 5 dicembre alle 18.30 un incontro dedicato a bambini e adulti per riscoprire la provincia attraverso rime, letture e creatività
Un appuntamento pensato per tutte le età, dai 9 ai 99 anni, per guardare il territorio con occhi nuovi. Venerdì 5 dicembre, alle 18.30, è in programma “Favole e filastrocche che ti fanno amare il Varesotto”, un incontro che unisce letture animate, giochi linguistici e la forza evocativa della rima per raccontare la provincia in modo coinvolgente e immediato.
Protagoniste dell’evento sono le filastrocche di Cinzia Azzariti, autrice che da anni dedica attenzione ai paesaggi, alle tradizioni e ai luoghi simbolo del Varesotto. Attraverso le sue parole, laghi, monti, borghi e città diventano i tasselli di un percorso narrativo capace di catturare sia i più piccoli sia gli adulti, invitando a riscoprire con curiosità un territorio ricco di storia e bellezza.
L’incontro si propone come un momento di condivisione e meraviglia, dove lettura e creatività si intrecciano per valorizzare l’identità locale. Un’occasione per scoprire – o riscoprire – il Varesotto attraverso il ritmo leggero e giocoso delle filastrocche, trasformate per l’occasione in strumenti di conoscenza e partecipazione.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.