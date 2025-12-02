Favole e filastrocche per innamorarsi del Varesotto: a Materia un viaggio tra laghi, monti e borghi

Un appuntamento pensato per tutte le età, dai 9 ai 99 anni, per guardare il territorio con occhi nuovi. Venerdì 5 dicembre, alle 18.30, è in programma “Favole e filastrocche che ti fanno amare il Varesotto”, un incontro che unisce letture animate, giochi linguistici e la forza evocativa della rima per raccontare la provincia in modo coinvolgente e immediato.

Protagoniste dell’evento sono le filastrocche di Cinzia Azzariti, autrice che da anni dedica attenzione ai paesaggi, alle tradizioni e ai luoghi simbolo del Varesotto. Attraverso le sue parole, laghi, monti, borghi e città diventano i tasselli di un percorso narrativo capace di catturare sia i più piccoli sia gli adulti, invitando a riscoprire con curiosità un territorio ricco di storia e bellezza.

L’incontro si propone come un momento di condivisione e meraviglia, dove lettura e creatività si intrecciano per valorizzare l’identità locale. Un’occasione per scoprire – o riscoprire – il Varesotto attraverso il ritmo leggero e giocoso delle filastrocche, trasformate per l’occasione in strumenti di conoscenza e partecipazione.