FoxTown celebra 30 anni: eventi, spettacoli e sostenibilità per festeggiare tre decenni di successi
Shopping, cultura e innovazione: il centro outlet di Mendrisio festeggia il suo anniversario con un mese di appuntamenti speciali e uno sguardo al futuro green
Esattamente trent’anni fa, il 4 novembre 1995, apriva le porte il primo Factory Outlet Center del Sud Europa. Oggi FoxTown celebra il suo 30° anniversario con un ricco calendario di eventi e nuove iniziative, confermandosi come una delle destinazioni commerciali e turistiche più visitate della Svizzera, con oltre 63 milioni di visitatori dal giorno dell’apertura.
Trent’anni di crescita e innovazione
Da 10.000 metri quadrati e 50 negozi agli attuali 37.000 metri quadrati e 160 boutique, FoxTown ha saputo affrontare cambiamenti e sfide: dalla concorrenza dell’e-commerce alla pandemia, fino alla volatilità del cambio valutario. Con una visione lungimirante, il fondatore Silvio Tarchini ha trasformato l’outlet da luogo di risparmio a destinazione d’eccellenza, con visitatori da 156 Paesi nel solo 2024.
Il centro ospita oggi anche bar, ristoranti, un casinò, e proposte culturali come The Sense Gallery, un museo multisensoriale 3.0. È anche un importante datore di lavoro, con oltre 1.100 addetti in vendita assunti tramite contratto collettivo.
Un novembre di eventi per celebrare
Per festeggiare, FoxTown propone quattro weekend tematici:
7–9 novembre – Weekend inaugurale: spettacoli della Compagnia Finzi Pasca, DJ set, live band, champagne bar, aperture straordinarie fino alle 22 e lancio del concorso Golden Ticket (premi per 35.000 CHF).
15–16 novembre – Masterclass Weekend: corsi aperti al pubblico su decluttering, armocromia, skincare, make-up, sigari e vini.
22–23 novembre – Partners Weekend: protagonisti il Mendrisiotto e il Basso Ceresio, con gastronomia, cultura, turismo e intrattenimento per bambini.
29–30 novembre – Black Friday Weekend: promozioni, musica dal vivo con la Pop Music School di Paolo Meneguzzi, spettacoli per famiglie e diretta per l’estrazione finale dei Golden Ticket.
Sostenibilità e futuro
Guardando al domani, FoxTown punta sull’energia rinnovabile. Dopo fotovoltaico e teleriscaldamento, sarà il primo in Svizzera a installare un sistema BESS (Battery Energy Storage System), per immagazzinare energia e ridurre sprechi: «Investiamo nel futuro dell’energia e della collettività», afferma Silvio Tarchini.
A guidare oggi FoxTown è anche la nuova generazione: la direttrice Giorgia Tarchini Gygax e Arianna Marra, attiva nel team marketing: «È un onore contribuire a far crescere questa realtà restando fedeli ai valori trasmessi dalla nostra famiglia», afferma Marra.
