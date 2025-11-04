Varese News

Canton Ticino

FoxTown celebra 30 anni: eventi, spettacoli e sostenibilità per festeggiare tre decenni di successi

Shopping, cultura e innovazione: il centro outlet di Mendrisio festeggia il suo anniversario con un mese di appuntamenti speciali e uno sguardo al futuro green

Generico 03 Nov 2025

Esattamente trent’anni fa, il 4 novembre 1995, apriva le porte il primo Factory Outlet Center del Sud Europa. Oggi FoxTown celebra il suo 30° anniversario con un ricco calendario di eventi e nuove iniziative, confermandosi come una delle destinazioni commerciali e turistiche più visitate della Svizzera, con oltre 63 milioni di visitatori dal giorno dell’apertura.

Trent’anni di crescita e innovazione

Da 10.000 metri quadrati e 50 negozi agli attuali 37.000 metri quadrati e 160 boutique, FoxTown ha saputo affrontare cambiamenti e sfide: dalla concorrenza dell’e-commerce alla pandemia, fino alla volatilità del cambio valutario. Con una visione lungimirante, il fondatore Silvio Tarchini ha trasformato l’outlet da luogo di risparmio a destinazione d’eccellenza, con visitatori da 156 Paesi nel solo 2024.

Il centro ospita oggi anche bar, ristoranti, un casinò, e proposte culturali come The Sense Gallery, un museo multisensoriale 3.0. È anche un importante datore di lavoro, con oltre 1.100 addetti in vendita assunti tramite contratto collettivo.

Un novembre di eventi per celebrare

Per festeggiare, FoxTown propone quattro weekend tematici:

7–9 novembre – Weekend inaugurale: spettacoli della Compagnia Finzi Pasca, DJ set, live band, champagne bar, aperture straordinarie fino alle 22 e lancio del concorso Golden Ticket (premi per 35.000 CHF).

15–16 novembre – Masterclass Weekend: corsi aperti al pubblico su decluttering, armocromia, skincare, make-up, sigari e vini.

22–23 novembre – Partners Weekend: protagonisti il Mendrisiotto e il Basso Ceresio, con gastronomia, cultura, turismo e intrattenimento per bambini.

29–30 novembre – Black Friday Weekend: promozioni, musica dal vivo con la Pop Music School di Paolo Meneguzzi, spettacoli per famiglie e diretta per l’estrazione finale dei Golden Ticket.

Sostenibilità e futuro

Guardando al domani, FoxTown punta sull’energia rinnovabile. Dopo fotovoltaico e teleriscaldamento, sarà il primo in Svizzera a installare un sistema BESS (Battery Energy Storage System), per immagazzinare energia e ridurre sprechi: «Investiamo nel futuro dell’energia e della collettività», afferma Silvio Tarchini.

A guidare oggi FoxTown è anche la nuova generazione: la direttrice Giorgia Tarchini Gygax e Arianna Marra, attiva nel team marketing: «È un onore contribuire a far crescere questa realtà restando fedeli ai valori trasmessi dalla nostra famiglia», afferma Marra.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.