Gallarate, concluso “EsserCi-To Care”: due anni al fianco dei più fragili

Si è concluso il 30 settembre 2025 il progetto “EsserCi-To Care”, promosso e realizzato da Auser Insieme Gallarate APS-ETS come ente capofila, in partenariato con 6 associazioni di promozione sociale (Ass.ne Parkinson Insubria OdV – sez.Cassano Magnago, Ass.ne Varese Alzheimer OdV, Ass.ne “La Porta Aperta” OdV, Auser Insieme Busto Arsizio APS-ETS, Ass.ne “Assieme a Francesco” OdV, “ANTEAS” OdV); i Comuni di Gallarate, Busto Arsizio e Besnate; l’Istituto scolastico superiore “Fermi” di Castellanza e l’Istituto scolastico superiore “Falcone” di Gallarate.

L’iniziativa, avviata nel 2023, ha avuto l’obiettivo di tutelare, includere e valorizzare le persone anziane e fragili, costruendo una rete stabile di collaborazione tra enti, associazioni e cittadini.

Nel corso di due anni sono stati coinvolti 4.678 cittadini, 257 volontari e 36 operatori in percorsi di formazione, attività di socialità e servizi di prossimità.

Tra le azioni più significative: la formazione per 816 partecipanti, tra volontari e studenti, su temi di cura, solidarietà e supporto alla fragilità; i laboratori e attività di benessere (pittura, yoga, canto, informatica, Alzheimer Cafè, Caffè Express), che hanno raggiunto oltre 3.000 persone; la telefonia attiva e Antenne di Comunità, con 385 contatti e 101 richieste di aiuto gestite, di cui il 90% risolte positivamente.

L’azione più innovativa è risultata quella delle Antenne di Comunità, che continuerà oltre la conclusione del progetto, rafforzando la rete territoriale di prossimità. Tra le esperienze più significative anche lo SpazioIncontro di Auser Insieme Busto Arsizio APS-ETS, luogo intergenerazionale di accoglienza e socialità.