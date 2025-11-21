“Gian Luigi Bennati. L’umano e il sacro”: la nuova mostra allo Spazio Clip del Liceo Frattini di Varese
La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura del Liceo, sia al mattino che al pomeriggio
Sarà inaugurata nella mattinata di domani, sabato 22 novembre, alle 11, la nuova mostra allestita presso lo Spazio Clip del Liceo Artistico “Angelo Frattini” di Varese: un’esposizione che vedrà protagonista il noto scultore milanese, ma varesino di adozione, Gian Luigi Bennati.
Artista noto per la sua profonda ricerca figurativa e padronanza tecnica di diversi materiali, come legno, bronzo, marmo e ceramica, Bennati arricchisce la sua formazione con uno studio approfondito dell’anatomia, disciplina fondamentale per dare consistenza e verosimiglianza alle sue figure. Tra le sue opere pubbliche più importanti si ricordano i Portali della Chiesa di Gazzada del 1974 e numerose statue commemorative, altorilievi, sculture lignee e bronzi. Nel 1975 riceve il Premio Marc’Aurelio per il suo contributo artistico.
Nel corso della sua carriera realizza numerose opere per spazi sacri, come il battistero in ceramica per per la parrocchia di Bobbiate e una madonna in bronzo per la Basilica di San Vittore. La sua arte è caratterizzata da una forte sensibilità figurativa, mai astratta e fine a sé stessa: cerca sempre una relazione con il dato reale, pur attraversando momenti di visione quasi surreale, dando vita a figure che sembrano incarnare tensione psicologica ed equilibrio tra materia e spiritualità.
La mostra rientra nelle iniziative organizzate dall’Istituto in occasione del cinquantesimo anniversario dalla morte del suo fondatore, Angelo Frattini, e sarà visitabile durante gli orari di apertura del Liceo, sia al mattino che al pomeriggio e rimarrà aperta dal 22 novembre al 23 dicembre. Sarà un’occasione anche per osservare il nuovo allestimento del Mu.D. – L.A.A.F., il museo diffuso che ospita quadri e sculture appartenenti alla ricca collezione del Liceo, esposti al piano terra dell’edificio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.