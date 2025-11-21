“Gian Luigi Bennati. L’umano e il sacro”: la nuova mostra allo Spazio Clip del Liceo Frattini di Varese

Sarà inaugurata nella mattinata di domani, sabato 22 novembre, alle 11, la nuova mostra allestita presso lo Spazio Clip del Liceo Artistico “Angelo Frattini” di Varese: un’esposizione che vedrà protagonista il noto scultore milanese, ma varesino di adozione, Gian Luigi Bennati.

Artista noto per la sua profonda ricerca figurativa e padronanza tecnica di diversi materiali, come legno, bronzo, marmo e ceramica, Bennati arricchisce la sua formazione con uno studio approfondito dell’anatomia, disciplina fondamentale per dare consistenza e verosimiglianza alle sue figure. Tra le sue opere pubbliche più importanti si ricordano i Portali della Chiesa di Gazzada del 1974 e numerose statue commemorative, altorilievi, sculture lignee e bronzi. Nel 1975 riceve il Premio Marc’Aurelio per il suo contributo artistico.

Nel corso della sua carriera realizza numerose opere per spazi sacri, come il battistero in ceramica per per la parrocchia di Bobbiate e una madonna in bronzo per la Basilica di San Vittore. La sua arte è caratterizzata da una forte sensibilità figurativa, mai astratta e fine a sé stessa: cerca sempre una relazione con il dato reale, pur attraversando momenti di visione quasi surreale, dando vita a figure che sembrano incarnare tensione psicologica ed equilibrio tra materia e spiritualità.

La mostra rientra nelle iniziative organizzate dall’Istituto in occasione del cinquantesimo anniversario dalla morte del suo fondatore, Angelo Frattini, e sarà visitabile durante gli orari di apertura del Liceo, sia al mattino che al pomeriggio e rimarrà aperta dal 22 novembre al 23 dicembre. Sarà un’occasione anche per osservare il nuovo allestimento del Mu.D. – L.A.A.F., il museo diffuso che ospita quadri e sculture appartenenti alla ricca collezione del Liceo, esposti al piano terra dell’edificio.