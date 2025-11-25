Giovedì 27 novembre s’insedia il nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Cardano

Nella mattinata di giovedì 6 novembre si sono tenute le tradizionali («ormai da 18 anni») elezioni dei consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze “Laura Prati” a Cardano al Campo; due consiglieri per classe, rispettando l’alternanza di genere, più due di riserva per rinnovare la composizione di questo importante organo e palestra di democrazia.

«Pochi giorni dopo, martedì 11, nella prima seduta sono stati inoltre eletti dai tutti i consiglieri il nuovo sindaco Junior, Leonardo Loche, e la nuova vicesindaca, Sara Notaro, e hanno programmato l’insediamento ufficiale che avrà luogo giovedì 27 novembre alle ore 18.00 alla presenza del Consiglio Comunale e della cittadinanza» dice Andrea Franzioni, assessore all’Istruzione e alla Crescita.

Di seguito le parole del neoeletto sindaco Junior:

Sono Leonardo Loche, ho 13 anni e sono uno studente di terza media. Sono un ragazzo che ama mettersi in gioco e credo che il CCRR sia lo strumento migliore che noi ragazzi abbiamo per farlo. Quest’anno sono stato eletto sindaco jr. e sono contento e orgoglioso del ruolo che mi è stato affidato dai consiglieri del CCRR. Non vedo l’ora di iniziare con il programma di quest’anno, credo che ci siano delle bellissime proposte. Se volete sentirle dovete partecipare alla cerimonia di insediamento il prossimo 27 novembre. Sono sicuro che lavoreremo bene!

e poi il saluto di Federico Ragolia, sindaco Jr uscente.

Sono Federico Ragolia, il sindaco jr uscente, e volevo dire due parole su questa esperienza fantastica. Ho avuto l’onore di ricoprire la carica di Sindaco jr per un anno, un’esperienza che mi ha lasciato un’impronta indelebile e mi ha permesso di crescere molto a livello personale. Durante il mio mandato, ho avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto con gli altri ragazzi e ragazze e di contribuire a prendere decisioni importanti per la nostra scuola. È stato un anno di grandi sfide, ma anche di grandi soddisfazioni, con obiettivi importanti raggiunti. Ad esempio la delibera che ha reso Cardano città libera dalla violenza sulle donne, l’installazione delle Free Library e i cesti delle poesie. Questa esperienza mi ha insegnato l’importanza del lavoro di squadra e della responsabilità. L’esperienza che mi ha colpito di più durante il mio mandato? Passare una giornata col Sindaco di Cardano, perché mi ha permesso di capire com’è la vita in comune. Detto questo, vorrei fare i miei più grandi auguri al nuovo Sindaco jr e a tutto il nuovo CCRR per le sfide che affronteranno quest’anno, anche se so che lavoreranno al meglio per superarle.

«Chiudo, come assessore all’Istruzione, facendo gli auguri da parte di tutta la Giunta comunale a questo nuovo CCRR che vede un misto tra l’esperienza di consiglieri già attivi da uno o due anni e l’entusiasmo dei nuovi eletti» dice infine Franzioni. «Un sincero ringraziamento anche alle docenti che seguiranno gli studenti nelle sedute e nella realizzazione dei loro programmi. Appuntamento per tutti e tutte per giovedì 27 per l’insediamento ufficiale».